İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,605
  • EURO
    10,5183
  • ALTIN
    526.569
  • BIST100
    1430.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 75 yaşındaki Lucescu'ya 2 yıllık sözleşme
Spor

75 yaşındaki Lucescu'ya 2 yıllık sözleşme

Ukrayna takımı Dinamo Kiev, 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu'nun sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 16:57
ABONE OL

Ukrayna Premier Lig ekibi Dinamo Kiev, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Dinamo Kiev Kulübü, 75 yaşındaki Lucescu ile Temmuz 2023'e kadar yeni mukavele yapıldığını duyurdu.

Temmuz 2020'de Dinamo Kiev'in başına geçen Lucescu, takımıyla geride kalan sezon lig, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupa zaferleri yaşamıştı.

Shakhtar Donetsk, Zenit, Rapid Bükreş, Inter gibi ekiplerde görev alan Lucescu, Galatasaray'ı 2000-2002, Beşiktaş'ı 2002-2004, A Milli Takımı ise 2017-2019 yıllarında çalıştırmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.