Spor

76ers'a Joel Embiid'den kötü haber

Philadelphia 76ers forması giyen yıldız basketbolcu Joel Embiid, bıçak altına yatacak. Deneyimli oyuncunun apandisit ameliyatı ameliyat olacağı bildirildi.

HABER MERKEZİ10 Nisan 2026 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in apandisit ameliyatı ameliyat olacağı açıklandı.

Embiid, Houston Rockets karşılaşması öncesinde açıklanan ilk sakatlık raporunda yer almamış, ancak beklenmedik bir şekilde kadrodan çıkarılmıştı.

Eski MVP, bu sezon yalnızca 38 maçta forma giyebildi. Kariyeri boyunca sakatlıklar nedeniyle süreklilik konusunda sorun yaşayan Embiid, 2014 yılında draft edildiğinden bu yana yalnızca dört sezonda 20 maçtan daha az kaçırdı.

Buna rağmen sağlıklı olduğu dönemlerde ligin en durdurulamaz oyuncularından biri olmayı sürdüren Embiid, 2021-2023 yılları arasında üst üste iki sezon sayı kralı olmuş ve bu süreçte 134 maçta 31.8 sayı ortalaması yakalamıştı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 26.9 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.

76ers (43-36), bu sezon en azından play-in turnuvasına katılmayı garantilemiş durumda. Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Philadelphia, altıncı sıradaki Toronto Raptors'ın bir galibiyet gerisinde bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İkinci el elektronik piyasasında ''Beyaz liste'' dönemi başlıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
