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Spor

76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

NBA'de Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı 137-134 mağlup etti. Nikola Jokic, bitime 39 saniye kala kritik üçlüğüyle takımına galibiyeti getirdi. 76ers'ta Tyrese Maxey'nin 42 sayısı yeterli olmazken, Spurs ise Wembanyama'nın 30 sayı, 14 ribauntluk performansıyla Bucks'ı 144-118 yendi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 10:36 - Güncelleme:
76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Philadelphia 76ers'ı Tyrese Maxey'nin 42 sayısına rağmen 137-134 mağlup etmeyi başardı.

NBA'de 7 maç yapıldı. Nuggets, deplasmanda 76ers'ı 3 sayı farkla yendi. Nuggets'ta karşılaşmanın bitimine 39 saniye kala Nikola Jokic, eşitliği bozan 3 sayılık basketi buldu ve takımını galibiyete taşıdı.

Nuggets'ta Jokic, maçı 28 sayı, 13 asist ve 9 ribauntla tamamlarken sezonun NBA "triple-double" lideri, 22. triple-double'ını bir ribauntla kaçırdı.

Jamal Murray 31 sayı, 11 asistle oynarken Michael Porter ise 24 sayı kaydetti ve Denver üç maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

76ers'ta Tyrese Maxey'nin 42 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi. 76ers'ta forma giyen milli basketbolcu Adem Bona ise 2 sayı, 1 ribaunt ve 1 blokla oynadı.

WEMBANYAMA'DAN 30 SAYI, 14 RİBAUNT

San Antonio Spurs konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 144-118 mağlup etti.

Spurs'ta Victor Wembanyama 30 sayı, 14 ribaunt ve 6 blokla karşılaşmayı tamamlarken Keldon Johnson 24 sayı, Stephon Castle ise 20 sayı kaydetti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayı ve 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Milwaukee adına Damian Lillard 22 sayı, Khris Middleton ise 21 sayı attı.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 104-112

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 117-102

Philadelphia 76ers-Denver Nuggets: 134-137

Toronto Raptors-Chicago Bulls: 106-122

New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 116-118

San Antonio Spurs-Milwaukee Bucks: 144-118

Golden State Warriors-Phoenix Suns: 105-130

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