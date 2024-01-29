Ankaragücü önünde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri atan Cengiz Ünder, bu sezon Süper Lig'de 15'inci maçına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 7. kez fileleri sarsmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, 548 dakika sahada kalırken, her 78 dakikada bir ağları sarsmayı başardı. Cengiz ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon 100 ve 101'inci gollerini atan isim olmayı da başardı. İlk haftalarda eleştirilerin odağında olan Cengiz Ünder, 2024 yılında çıkışa geçti.

MARSİLYA'YA YAKLAŞIYOR!

2023/24'te Süper Lig'deki yedinci golünü Ankaragücü ağlarına gönderen Cengiz Ünder yükselişini sürdürüyor. Milli futbolcu en üst lig kariyeri olan 2021/22 (Marsilya) sezonunda 13 gol, 6 asistlik skor katkısı yapmıştı. Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık sürecinin ardından takıma dönen oyuncu şimdiye kadar 7 gol, 3 asist üretti.