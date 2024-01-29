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Spor

78 dakikada 1 gol! Cengiz Ünder eski günlerine geri dönüyor

Yüksek bonservis ücreti nedeniyle büyük ses getiren Cengiz Ünder eleştiri oklarını tersine döndürmeyi başardı. Uzun süren sakatlık dönemini atlatan milli futbolcu 548 dakika sahada kalırken, her 78 dakikada bir rakip fileleri sarsmayı başardı. İşte detaylar...

Takvim29 Ocak 2024 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
78 dakikada 1 gol! Cengiz Ünder eski günlerine geri dönüyor
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Ankaragücü önünde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri atan Cengiz Ünder, bu sezon Süper Lig'de 15'inci maçına çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, 7. kez fileleri sarsmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, 548 dakika sahada kalırken, her 78 dakikada bir ağları sarsmayı başardı. Cengiz ayrıca Fenerbahçe'nin bu sezon 100 ve 101'inci gollerini atan isim olmayı da başardı. İlk haftalarda eleştirilerin odağında olan Cengiz Ünder, 2024 yılında çıkışa geçti.

MARSİLYA'YA YAKLAŞIYOR!

2023/24'te Süper Lig'deki yedinci golünü Ankaragücü ağlarına gönderen Cengiz Ünder yükselişini sürdürüyor. Milli futbolcu en üst lig kariyeri olan 2021/22 (Marsilya) sezonunda 13 gol, 6 asistlik skor katkısı yapmıştı. Fenerbahçe'de uzun bir sakatlık sürecinin ardından takıma dönen oyuncu şimdiye kadar 7 gol, 3 asist üretti.

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