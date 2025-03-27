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Spor

7'inci Etnospor Forumu St.Petersburg'da gerçekleşecek

“Geleneksel Sporların İhyası” parolasıyla, 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek 7. Etnospor Forumu, dünyanın dört bir yanından geniş katılımcıları bir araya getirecek.

HABER MERKEZİ27 Mart 2025 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
7'inci Etnospor Forumu St.Petersburg'da gerçekleşecek
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Forumda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ele alınarak, bu alandaki gelişim ve sürdürülebilirlik konuları masaya yatırılacak.

WORLD ETHNOSPORT FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kurulduğu günden bu yana, geleneksel sporların ve oyunların tarihten süregelen kimliğini korumak, kültürlerarası etkileşimini ve bilinirliklerini artırmayı hedefleyen World Ethnosport, bu alandaki ulusal ve uluslararası faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. İnsanlığın ortak değerlerine saygıyı esas alan, geleneksel sporlar ve oyunlarla toplumların hafızasını tazelemeyi amaç edinen World Ethnosport, dünyadaki birçok paydaşıyla ortak çalışmalara imza atıyor.

7'İNCİ FORUM ST.PETERSBURG'DA

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış gibi dört ilke etrafında insanlığa katkı sağlamayı hedefleyen World Ethnosport, dünyanın dört bir yanından katılımcının yer alacağı 7. Etnospor Forumu'nu düzenleyecek. 7'incisi 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde Rusya'nın St.Petersburg şehrinde geniş katılımlı bir buluşma ile gerçekleşecek.

KÜRESEL ÇAPTA KATILIM

Foruma, World Ethnsport'a bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 41 kurumsal üye temsilcileri katılım sağlayacak. Bunun yanı sıra, 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.

GELENEKSEL SPORLARIN İHYASI İÇİN BULUŞACAKLAR

Forum kapsamında, "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar; geleneksel sporların uluslararası iş birliği potansiyeli, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları ele alacak. Ayrıca, geleneksel spor ve oyun ödüllerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için çözüm odaklı öneriler sunulacak.

ÜST DÜZEY KATILIM

Foruma, World Ethnosport'a bağlı olarak faaliyet gösteren Kazakistan, Japonya, Meksika, Katar, Moğolistan, Arjantin, Türkiye, Tunus, Polonya, Pakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Romanya, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Macaristan ve Özbekistan gibi ülkelerde bulunan 39 kurumsal üye temsilcileri katılım sağlayacak. Bunun yanı sıra, 10'un üzerinde devlet bakanı, 75 farklı ülkeden devlet yetkilileri, federasyon temsilcileri, akademisyenler ve geleneksel spor araştırmacıları forumda yer alacak.

AÇILIŞ KONUŞMASI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

7. Etnospor Forumu'nun açılışında, World Ethnosport Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Açılış konuşmalarının ardından, üst düzey devlet yetkililerinin bir araya geleceği Bakanlar Paneli ile forum resmen başlayacak. İki gün sürecek forum, gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmeler ile geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak.

  • 7. Etnospor Forumu
  • St.Petersburg
  • Geleneksel Sporların İhyası

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