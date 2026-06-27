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Spor

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı yarı finalde

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenen ikinci etabında yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

AA27 Haziran 2026 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
7'li Ragbi Erkek Milli Takımı yarı finalde
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7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenen ikinci etabında yarı finale yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kişinev'deki organizasyonda milli takım, Letonya'yı 22-5, Norveç'i 33-14 ve Romanya'yı 26-7 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 17-5 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde yarın İsviçre ile karşılaşacak. İsveç ile Romanya'nın mücadele edeceği diğer yarı finalin ardından organizasyon, final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.

  • Ragbi Milli Takımı
  • Avrupa Trophy Serisi
  • Moldova Etabı

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