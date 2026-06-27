7'li Ragbi Erkek Milli Takımı yarı finalde

7'li Ragbi Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Trophy Serisi'nin Moldova'da düzenlenen ikinci etabında yarı finale yükseldi.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Kişinev'deki organizasyonda milli takım, Letonya'yı 22-5, Norveç'i 33-14 ve Romanya'yı 26-7 mağlup ederek grubunu lider tamamladı.

Çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 17-5 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Milliler, yarı finalde yarın İsviçre ile karşılaşacak. İsveç ile Romanya'nın mücadele edeceği diğer yarı finalin ardından organizasyon, final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.