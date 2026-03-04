8. Etnospor Forumu Antalya'da gerçekleştirilecek

Küresel çapta önemli bir buluşma niteliği taşıyan forum; gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri çerçevesinde etnosporların sürdürülebilirliği için stratejik adımların atılmasına zemin hazırlayacak.

DÜNYA ETNOSPOR BİRLİĞİ KÜLTÜREL MİRASI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Kuruluşundan bu yana geleneksel sporların ve oyunların köklü kimliğini koruma, kültürlerarası etkileşimi artırma ve bilinirliklerini yaygınlaştırma misyonunu sürdüren Dünya Etnospor Birliği, faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor.

İnsanlığın ortak değerlerine saygıyı esas alan Dünya Etnospor Birliği; geleneksel sporlar ve oyunlar aracılığıyla toplumların kültürel hafızasını canlı tutmayı ve bu mirası gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. 8. Etnospor Forumu da bu doğrultuda, geleneksel sporların kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin ele alınacağı önemli bir platform olacak.

GELENEKSEL SPORLARIN İHYASINA YÖNELİK STRATEJİK ADIMLAR

Forum kapsamında "Geleneksel Sporların İhyası" başlığı altında çeşitli paneller düzenlenecek. Alanında uzman akademisyenler, federasyon temsilcileri ve araştırmacılar; geleneksel uluslararası iş birliği imkânlarını, finansal sürdürülebilirliği ve medya stratejileri gibi konuları etraflıca müzakere edecektir.

Ayrıca geleneksel sporlar ve oyunlar ödüllerinin yaygınlaştırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için çözüm odaklı öneriler forum gündeminde yer alacak.

ETHNOSPORTS 2027

Ethnosport 2027, geleneksel sporlar ve oyunları çoklu spor etkinliği formatında uluslararası ölçekte bir araya getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir organizasyon olarak planlanmaktadır. Bu etkinlik; farklı coğrafyalara ait geleneksel sporlarını aynı çatı altında buluşturarak kültürel etkileşimi artırmayı ve ortak miras bilincini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Forumun öne çıkan başlıklarından biri ise "Ethnosports 2027" olacak.

Bu kapsamda:

* Ethnosport 2027 organizasyonunun vizyonu ve hedefleri,

* Çoklu spor etkinliklerinin organizasyonel yapısı,

* Uluslararası katılım stratejileri,

* Sponsorluk ve finansal sürdürülebilirlik modelleri,

* Medya ve küresel görünürlük planlamaları

alanında uzman isimler tarafından detaylı şekilde ele alınacak. Böylece "Ethnosport 2027" sürecine ilişkin yol haritası, paydaşlarla birlikte şekillendirilecek.

KÜRESEL ÇAPTA GENİŞ KATILIM

8.Etnospor Forumu'na, Dünya Etnospor Birliği'ne bağlı 29 ülkeden 50 kurumsal üyenin temsilcileri katılım sağlayacak. Bunun yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi, federasyon temsilcisi, akademisyen ve geleneksel spor araştırmacısı Antalya'da bir araya gelecek.

Bu geniş katılım, forumun yalnızca bir istişare zemini değil; aynı zamanda geleneksel sporların küresel ölçekte geleceğini şekillendiren güçlü bir platform olmasını sağlayacak.

Açılış Konuşması ve Bakanlar Paneli

Forumun açılışında Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katılımcılara hitap edecek. Açılış konuşmalarının akabinde icra edilecek, üst düzey devlet yetkililerinin yer alacağı Bakanlar Paneli ile forum resmen başlayacak.

İki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlar, paneller ve stratejik görüşmelerle 8. Etnospor Forumu; hem geleneksel sporların geleceğine ışık tutacak hem de Ethnosport 2027 sürecinin güçlü bir başlangıç noktası olacak.