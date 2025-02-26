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Spor

8 gol var kazanan yok! Barcelona ile Atletico Madrid yenişemedi

Barcelona ile Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan ve nefes kesen maç 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
8 gol var kazanan yok! Barcelona ile Atletico Madrid yenişemedi
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İspanya Kral Kupası yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. 8 golün atıldığı karşılaşma, 4-4'lük eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmada Atletico Madrid'in gollerini, 1'de Alvarez, 6'da Griezmann, 84'te Llorente ve 90+3'te Sörloth kaydetti. Barcelona'nın golleri ise, 19'da Pedri, 21'de Cubarsi, 41'de Martinez ve 74'te Lewandowski'den geldi.

BARÇAYI SEVİYOR

Ligde 90+6'da galibiyet golünü atan Alexander Sörloth, kupada ise 90+3'de beraberlik golünü kaydetmeyi başardı.

Nefes kesen eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 2 Nisan'da yapılacak.

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