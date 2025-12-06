İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

8 gollü maçı kazanan Barcelona!

La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, Real Betis'e konuk olduğu gol düellosunu 5-3 kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

6 Aralık 2025 Cumartesi 23:15
8 gollü maçı kazanan Barcelona!
İspanya La Liga 15. hafta maçında lider Barcelona, deplasmanda Real Betis'e konuk oldu.

Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 5-3 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri Ferran Torres (3), Roony Bardghji ve penaltıdan Lamine Yamal kaydetti. Real Betis'in gollerini ise Antony, Diego Llorente ve penaltıdan Cucho Hernandez attı.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Barcelona, 40 puana ulaştı. Real Betis ise 24 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Barcelona, sahasında Osasuna'yı ağırlayacak. Real Betis ise Rayo Vallecano'ya konuk olacak.

