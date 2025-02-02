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Spor

8 gollü maçın kazananı Kasımpaşa

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile çıktığı ilk maçta Adana Demirspor'u deplasmanda 5-3 mağlup etti.

AA2 Şubat 2025 Pazar 15:49 - Güncelleme:
8 gollü maçın kazananı Kasımpaşa
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk. etti. Yeni Adana Stadı'nda oynanan maç 5-3 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

KASIMPAŞA'DAN 9 DAKİKADA 4 GOL

Adana Demirspor 13. dakikada Tolga Kalender, 57. dakikada Nabil Alioui ve 89. dakikada Abat Aimbetov'un golleriyle iki kez öne geçse de konuk ekip 73 ile 82. dakikalar arasında dört kez rakip fileleri havalandırarak maçı kopardı. 16 ve 82. dakikada Mamadou Fall, 73. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic, 75. dakikada Aytaç Kara ve 79. dakikada Can Keleş'in golleri Kasımpaşa'ya galibiyeti getirdi.

Lacivert beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'deki puanını 28'e çıkardı ve 8. sırada yer aldı. 5 puanda kalan Adana Demirspor ise son basamakta bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde savunmanın sektirdiği topu önünde bulan Alioui'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada ev sahibi ekibin sol kanattan paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Alioui topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktası civarında topa yükselen Tolga Kalender'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu : 1-0

16. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu savunma uzaklaştırdı. Sağ kanattaki Hajradinovic'in arka direğe ortasında Winck topu içeri çevirdi, Fall'ın altıpasta yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

39. dakikada Semih Güler'in savunma arkasına attığı uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Ali Yavuz Kol'un ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciden döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Alioui sol kanattan korner atışını Ali Yavuz Kol ile paslaşarak kullandı. Ali Yavuz'un pasında ceza sahasına hareketlenen Alioui'nin düzgün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

69. dakikada sağ kanattan Winck'in yaptığı ortada ceza sahasında topu indiren Aytaç Kara'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada ceza sahasında topla buluşan Fall, kaleci Deniz Eren Dönmezer'in müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltıyı kullanan Hajradinovic, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımına beraberliği getirdi: 2-2

75. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan yaptığı ortada Aytaç Kara ceza sahasında tek vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3

79. dakikada Aytaç Kara'nın savunma arkasına pasında topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kalan Can Keleş'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-4

81. dakikada Winck'in pasında sağ kanatta topla buluşan Can Keleş topu yerden ceza sahasına çevirdi. Topla buluşan Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-5

88. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Aimbetov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-5

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 5-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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