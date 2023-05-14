8 gollü maçta kazanan Braga

Portekiz Ligi 32. hafta maçında Braga, sahasında Santa Clara ile karşılaştı.

Estadio Municipal de Braga'da oynanan maçı ev sahibi ekip 5-3 kazandı. Braga'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Horta, 35. dakikada Niakate, 45+5. dakikada Abel Ruiz, 87. dakikada Bruma ve 90+4. dakikada Pizzi kaydetti. Santa Clara'nın golleri penaltıdan 17 ve 70. dakikalarda Matheus Babi ve 85. dakikada Boateng kaydetti.

Fenerbahçe'den kiralanan Bruma maçta 1 gol ve 1 asistle öne çıkan isim oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Braga puanını 74'e çıkardı. Küme düşmesi kesinleşen Santa Clara ise 19 puanla son sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Braga, Boavista ile karşılaşacak. Santa Clara ise Portimonense'yi ağırlayacak.