28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  • 8 gollü maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde inanılmaz son
Spor

8 gollü maçta kazanan çıkmadı! Beşiktaş-Galatasaray derbisinde inanılmaz son

Kadınlar Futbol Ligi'nin 23. hafta maçında Beşiktaş, Galatasaray'a karşı 4-1 geriye düşmesine rağmen son dakikada bulduğu golle 4-4 berabere kaldı.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 15:27 - Güncelleme:
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi 23. hafta maçında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'ndeki maç 4-4 sona erdi.

Beşiktaş, karşılaşmanın 3. dakikasında Kome'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 16. dakikada Manga ve 42. dakikada Ebru Topçu'nun golleriyle ilk devreyi 2-1 önde tamamladı.

Galatasaray, 52. dakikada Manga ve 70. dakikada Marta'nın golleriyle durumu 4-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta Yeliz Acar, 81. dakikada attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, Esra Manya ile 83. dakikada bir gol daha buldu ve durum 4-3 oldu.

Beşiktaş, 90+3. dakikada Ecemnur Öztürk'ün golüyle sahadan 4-4 ve 1 puanla ayrılmayı başardı.

Bu sonucun ardından bir maçı eksik Galatasaray 58, Beşiktaş 40 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Sanayispor'u ağırlayacak. Beşiktaş, Vatanspor deplasmanına gidecek.

