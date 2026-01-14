İSTANBUL 8°C / 7°C
Spor

8 gollü maçta kazanan Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Samsunspor deplasmanda Aliağa'yı 6-2 mağlup etti.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
8 gollü maçta kazanan Samsunspor
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maç haftasında Aliağa ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Samsunspor, 6-2'lik skorla kazandı.

Samsunspor, henüz 56. saniyede Marius Mouandilmadji ile öne geçti. Samsunspor formasıyla ilk maçına çıkan Yalçın Kayan, 16. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Aliağa'da Mustafa Saymak, VAR uyarısının ardından 23. dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip Burak Süleyman ile 37'de farkı 1'e indirdi.

Samsunspor'da Celil Yüksel 38. dakikada ceza sahası dışından attığı golle farkı yeniden 2'ye çıkardı. Tahsin Bülbül, 40. dakikada attığı golle ilk yarının skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Yalçın Kayan, 51. dakikada skoru 5-1'e getirdi. Polat Yaldır, 77'de Samsunspor'un altıncı golünü ağlara gönderdi.

Aliağa'da Malik Karaahmet, 80. dakikada maçın skorunu tayin etti.

Kupada ikide iki yapan Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Aliağa ise 1 puanda kaldı.

Samsunspor, kupada bir sonraki maçında Bodrumspor'u konuk edecek. Aliağa ise Konyaspor deplasmanına gidecek.

DETAYLAR BİRAZDAN...

