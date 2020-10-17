8 gollü maçta Rizespor güldü

17 Ekim 2020 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:55

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçı ev sahibi ekibin 5-3 üstünlüğü ile tamamlandı.



6. dakikada deplasman ekibi ilk isabetli şutunda öne geçmeyi başardı. Lobjanidze'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Paintsil'in kontrol edip vuruşunda defansa çarpan top filelere gitti: 0-1

10. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine orta iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

16. dakikada sarı-lacivertli ekip 2 farklı üstünlüğü yakaladı. MKE Ankaragücü oyuncularının defansın arkasına uzun pasında kaleci Gökhan Akkan'ın ceza sahası dışına çıkarak ayağı ile uzaklaştırmak istediği topu Melnjak iyi kontrol edemeyince sekerek Paintsil'in önünde kaldı. Kaleci Gökhan Akkan'dan hızlı davranan Paintsil meşin yuvarlağı kafa ile boş filelere gönderdi: 0-2

18. dakikada Abdullah Durak'ın ceza sahası içerisine uzun pasında Fernando'nun kontrol edip sağ ayağı ile plase vuruşunda top filelere gitti: 1-2

43. dakikada Pinto'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iki kişi arasında iyi yükselen Börven'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3

45+1. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden filelere gitti: 2-3

Karşılaşmanın ilk yarısı Ankara ekibinin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

52. dakikada Sarlija'nın topa elle müdahalesine VAR incelemesinin ardından hakem Abdulkadir Bitigen penaltıya hükmetti. Remy'nin vuruşunda top filelere gitsede Bitigen VAR'dan gelen uyarı ile penaltıyı iptal etti.

55. dakikada yeniden penaltı atışı için topun başına geçen Remy'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3

60. dakikada Şahverdi Çetin'in Moroziuk'a ceza sahası içerisinde müdahalesine hakem Abdulkadir Bitigen ikinci kez penaltıya hükmetti.

62. dakikada ikinci kez penaltı vuruşu için topun başına geçen Remy'in vuruşunda top filelere gitti: 4-3

77. dakikada kazanılan faul atışında MKE Ankaragücü'nde ceza yayı üzerinde Emre Güral'ın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

78. dakikada iyi kontratağa çıkan ev sahibi ekipte Baiano'nun sağdan ceza çizgisi üzerine pasında Remy'in kontrol edip defanstan sıyrıldıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 5-3

87. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Skoda kaleci Fredrich'ten sıyrıldıktan sonra vuruşunda filelere gitmekte olan topu çizgi üzerinde Erdi Dikmen çevirmeyi başardı.

90+5. dakikada Tunay Torun'un sağdan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Michalak'ın boş pozisyonda vuruşunda kaleci Fredrich yatarak topu taca çeldi.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibinin 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, İbrahim Bozbey

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak (Dk.70 İsmail Köybaşı), Abdullah Durak, Donsah (Dk.46 Skoda), Baiano (Dk.81 Jovançiç), Boldrin, Fernando (Dk.70 Michalak), Remy (Dk.83 Tunay Torun)

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan (Dk.67 Emre Güral), Erdi Dikmen, Pinto, Voca (Dk.87 Atakan Rıdvan Çankaya), Şahverdi Çetin (Dk.67 Endri Çekici), Lobjanidze (Dk.73 Adziç), Paintsil (Dk.46 Sarlija), Alper Potuk, Börven

Goller: Dk. 18 Fernando, Dk.45+1 Boldrin, Dk.55, 62(penaltıdan), Dk.78 Remy (Çaykur Rizespor) Dk.6 ve Dk.16 Paintsil, Dk.43 Börven (MKE Ankaragücü)

Sarı Kartlar: Dk.53 Sarlija, Dk.80 Börven (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk.45+3 Alper Potuk (MKE Ankaragücü)