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Spor

8 gollü maçta turlayan Pendikspor oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Pendikspor, Isparta 32'yi konuk etti. 8 golün çıktığı tempolu maçta Pendik rakibini 5-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

5 Aralık 2023 Salı 17:07 - Güncelleme:
8 gollü maçta turlayan Pendikspor oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Pendikspor ile Isparta 32 karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendikspor Stadyumu'nda oynanan maçı Pendikspor 5-3 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Thuram, 29. dakikada Oscar Romero ve 54, 61, 63. dakikalarda Ahmed Hassan kaydetti.

Konuk ekip Isparta 32'nin golleri 35. dakikada Haşim Çoban, 74. dakikada Alim Harlak ve 84. dakikada Mehmet Küçükdurmuş'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Pendikspor adını bir üst tura yazdırırken, Isparta 32 kupaya veda etti.

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