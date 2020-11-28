8 gollü maçta Wolfsburg 3 puanın sahibi oldu

28 Kasım 2020 Cumartesi 01:00 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 01:00

Karşılaşmada gol perdesini 13. dakikada Bittencourt açtı. 22. dakikada Baku skora dengeyi getirirken John Brooks Wolfsburg'u öne geçirdi. 35'te Möhwald yeniden skora dengeyi getirirken Weghorst'un 37. dakikadaki golü Wolfsburg'u bir kez daha öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısı da golle başladı. 47. dakikada John Brook bu kez kendi kalesine attığı golle maçın 3-3'e gelmesine neden oldu. 76. dakikaya gelindiğinde Weghorts bir kez daha Wolfrbusg'u öne geçirirken maçta son sözü 90+5. dakikada Bialek'in golü söyledi ve maç 5-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Wolfsburg 17 puana yükselerek ligin üst sıralarını takibini sürdürdü. Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.