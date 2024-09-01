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  • 8. kez hat-trick yaptı! Erling Haaland efsaneleri yakaladı
Spor

8. kez hat-trick yaptı! Erling Haaland efsaneleri yakaladı

Norveçli santrfor Erling Haaland, West Ham United ağlarına gönderdiği 3 golle Premier Lig'de 8. kez hat-trick yaparak, Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen'ı yakaladı.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 12:49 - Güncelleme:
8. kez hat-trick yaptı! Erling Haaland efsaneleri yakaladı
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Manchester City'nin, Premier Lig'in 3. haftasında deplasmanda West Ham United'ı 3-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelede Norveçli yıldız Erling Haaland, attığı 3 golle yıldızlaştı. Premier Lig'de 8. kez hat-trick yapan Haaland, bu alanda Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen'ı yakaladı. 24 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de en çok hat-trick yapan futbolcular listesinde 12 kez ile Sergio Agüero, 11 kez ile Alan Shearer, 9 kez ile Robbie Fowler'ın ardında Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen ile birlikte 4. sırada yer aldı.

24 yaşındaki santrafor, son 2 sezonu Premier Lig'de gol krallığında zirvede tamamladı. Norveçli golcü, yeni sezonun ilk 3 haftası geride kalırken, attığı 7 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

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