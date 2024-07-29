Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in 73. ölüm yıl dönümü için anma törenine katıldı. Feriköy Mezarlığı'ndaki törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Özbek, transferle ilgili soruları cevapladı.

"AÇIKLARIMIZIN BİR KISMINI GİDERDİK"

"Cumartesi günü Süper Kupa'yı oynayacağız. Transfer sezonu devam ediyor. Hocamızla beraber tespit ettiğimiz açıklarımız var. Onların bir kısmını giderdik, bir kısmını da en kısa sürede gidereceğiz."

"TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDECEK"

"Elimizde şampiyon olmuş bir kadro var. İki sene üst üste şampiyon olduk. İki sene üst üste şampiyon olan çok kıymetli bir hocamız var. Dolayısıyla bunlar zaten Galatasaray'ın en büyük gücü. Elbetteki çalışmalarımızın sonunda da eksik, ihtiyaç duyulan yerlere transferlerimiz devam edecek."

"8 NUMARA TRANSFERİ İÇİN SIKI ÇALIŞIYORUZ"

"8 numara eksik değil de kuvvetlendirmemiz gereken bir bölgemiz. Onun için de son derece sıkı çalışıyoruz. Kısa sürede inşallah taraftarlarımıza haber vereceğiz"