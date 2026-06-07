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Spor

8 yıl sonra geri döndü! Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanı

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun ardından başkanlık yarışını Aziz Yıldırım kazandı. Tecrübeli isim, 8 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli kulübün başkanlık görevine seçildi.

HABER MERKEZİ7 Haziran 2026 Pazar 08:55 - Güncelleme:
8 yıl sonra geri döndü! Aziz Yıldırım, yeniden Fenerbahçe başkanı
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda üyelerin tercihi Aziz Yıldırım oldu. Tecrübeli isim, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Kongrede oy sayım işlemi de tamamlandı. Tüm sandıkların açılmasının ardından 17.245 oy alan Aziz Yıldırım, yeniden başkanlık görevine geçti.

Seçimde Aziz Yıldırım'ın rakibi Hakan Safi ise 9.927 oy topladı.

8 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, yaklaşık 8 yıl sonra yeniden sarı lacivertli kulüpte başkanlık görevine geldi.1998-2018 yılları arasında 20 yıl görev yapan Yıldırım, futbolda 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken toplamda 13 kupa kaldırmıştı.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Yönetim Kurulu (Asil): Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif.

Yönetim Kurulu (Yedek): Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşçen, Yasemin Babayiğit.

HAKAN SAFİ: RAKİBİMİ TEBRİK EDİYORUM

Başkan adaylarından Hakan Safi, sonuçların açıklanmasının ardından ilk açıklamasını da yaptı. Safi, "Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe camiası eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkanı tebrik ediyorum. Camiamız böyle istedi, rakibi kutluyorum" dedi.

Hakan Safi, "Camiamız böyle istedi, camiamıza nefes ve heyecan getirmeye çalıştım. Ciddi yatırım ve transfer sözü verdim, kontratlarını da yaptığımızı söyledim. Takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor, eskiyle yaşamayı seviyor" ifadelerini kullandı.

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