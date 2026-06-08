Fenerbahçe Seçimli Genel Kurulu'nda zafer kazanan isim Aziz Yıldırım oldu. 1998-2018 arasında 20 yıl kesintisiz başkanlık yapan; 2018 ve 2024'te Ali Koç'a kaybeden 73 yaşındaki Yıldırım, bu kez Hakan Safi ile girdiği yarıştan galip çıktı ve 8 yıl sonra koltuğu geri aldı. Türkiye'de İlhan Cavcav'dan (39) sonra aralıksız olarak en uzun süre başkanlık görevini yürüten, 4 büyükler içindeyse bu rekorun tek başına sahibi olan Yıldırım, başkanlıkta 21 yıla ulaşacak ve rekorunu geliştirecek. Yeni yönetim; olağanüstü kongre ile göreve geldiği için 1 yıl kalabilecek, yeniden seçim olacak. Sarı-Lacivertliler'de dünkü seçimde 27 bin 138 kongre üyesi oy kullandı. Aziz Yıldırım'ın açılan ilk sandıklarda fark atmaya başladığı görüldü. Hakan Safi destekçileri tribünlerden ayrılmaya başladı ve Yıldırım'ın ekibi zafer tezahüratları yaptı. Aziz Yıldırım, rakip aday aleyhine atılan sloganları susturdu ve "Şimdi birleşme zamanı" diye konuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden saat 22.00'de yapılan açıklamada, "Aziz Yıldırım 17245, Hakan Safi 9927 oy almıştır" denildi. Kürsüye çıkan deneyimli Başkan, coşku nedeniyle konuşmasını tamamlamakta zorlandı.