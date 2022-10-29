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Spor

84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi ''Final Dance''

At yarışlarında 84. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nu Ayhan Kurşun'un jokeyliğini yaptığı 'Final Dance' isimli safkan kazandı.

AA29 Ekim 2022 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun galibi ''Final Dance''
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75. Yıl Ankara Hipodromu'nda 2 bin 400 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan İngiliz olan 9 at katıldı.

1939 yılından bu yana kesintisiz olarak yarış takviminde yer alan koşuyu Final Dance, 2.30.06'lık derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Yarışta ikinciliği Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı "Burgas", üçüncülüğü ise jokeyliğini Ahmet Çelik'in üstlendiği "Zala Bey" elde etti.

Koşuyu birinci bitiren "Final Dance", sahibi Nimet Tarif Kurtel'e 1 milyon 200 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 3 milyon 18 bin 750 lira para ödülü dağıtıldı.

  • 84 Cumhurbaşkanlığı Koşusu
  • Final Dance
  • Ayhan Kurşun

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