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Spor

85 milyon euroluk golcü! Süper Lig'de yılın bombası Darwin Nunez

Liverpool'un Darwin Nunez ile yollarını ayıracağı iddiaları gittikçe güçleniyor. Yeni adresi merakla beklenen Uruguaylı yıldızla ilgili sıcak gelişmeyi İngiliz basını açıkladı. Darwin Nunez için olası adreslerden birinin Türkiye olabileceği belirtildi. İşte detaylar…

Haber Merkezi10 Temmuz 2025 Perşembe 18:55 - Güncelleme:
85 milyon euroluk golcü! Süper Lig'de yılın bombası Darwin Nunez
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Darwin Nunez 2022 yaz transfer döneminde 85 milyon milyon euro karşılığında Benfica'dan ayrılarak Liverpool'a imza atmıştı. Merseyside ekibi, o dönem Erling Haaland'ı kadrosuna katan Manchester City'ye misilleme olarak transfer ettiği Darwin Nunez beklentilerin oldukça uzağında kaldı.

Geçen üç sezonda elle tutulur bir performans ortaya koyamayan Darwin Nunez için ayrılık iddiaları oldukça güçlendi. Liverpool'un bonservisiyle veya kiralık olarak vedalaşmak istediği 26 yaşındaki santrfora Süper Lig'den de talip çıktı.

FENERBAHÇE'DEN DARWİN NUNEZ BOMBASI

Fenerbahçe büyük bir transfer operasyonu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; Sarı lacivertlilerin Darwin Nunez için Liverpool'un kapısını çalacağı aktarıldı.

Youssef En-Nesyri'nin ayrılığı konusunda Suudi ekipleriyle temas halinde olan sarı lacivertlilerin Faslı futbolcudan doğacak boşluğu Darwin Nunez ile dolduracağı belirtildi.

Liverpool'un bonservisine 70 milyon euro istediği Darwin Nunez için Fenerbahçe'nin kiralama seçeneğine yöneleceği ifade edildi.

Darwin Nunez için yakın zamanda Serie A'nın son şampiyonu Napoli teklifte bulunmuş ancak bonservis bedelindeki anlaşmazlık nedeniyle görüşmeler devam etmemişti.

47 MAÇTA 14 GOL KATKISI

Geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla 47 maçta sahaya çıkan Darwin Nunez 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

İngiliz ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nunez'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.

Star Gazetesi

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