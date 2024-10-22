9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nda yüzlerce kadın iyiliğe yelken açtı

2016 yılından bu yana düzenlenen ve Türkiye'nin ilk ve tek kadın yelken yarışı olan Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın dokuzuncusu 20 Ekim Pazar Günü gerçekleşti.

Hepsiburada ana sponsorluğunda, BAUISC iş birliği ile düzenlenen 9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nda kurumsal, bireysel ve üniversite kadın yelken takımları yarıştı. Kupa'ya bu yıl Akkök Holding, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Arel Denizcilik, Atak Akademi - Volitan, Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Burgan Bank, BSH Ev Aletleri, Doğuş Üniversitesi, Hepsiburada, HDA Power - Gemini , İstanbul Teknik Üniversitesi, Lipton Luce, Logo Yazılım, Mare Sailing, Media Markt, Make-A-Wish Türkiye, MSI, Nissan, Piri Reis Üniversitesi,, Sahibinden.com, Samsun Yelken Kulübü, Shape Club – Bonetastic, Tüpraş ve Unilever kadın yelken takımları katıldılar.

Kalamış - Adalar parkurunda coğrafi olarak düzenlenen Kupa'da IRC 0 - IRC I – IRC II Overall şampiyonluğunu Akkök Holding Kadın Yelken Takımı, IRC III – IRC IV şampiyonluğunu ise HDA Power - Gemini Kadın Yelken Takımları aldı.

Her yıl "İyiliğe Yelken Açıyoruz" mottosuyla kadın ve çocuk odaklı sivil toplum kuruluşlarının desteklendiği Kupa'da bu yıl Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Make-A-Wish Türkiye'ye katkı sağlandı. Make-A-Wish Türkiye Derneği, Van'da yaşayan üniversiteli genç kızların bir araya gelerek oluşturduğu yelken takımının yarışa katılımına destek olarak bir hayali gerçekleştirdi.

Tüm spor dallarında olduğu gibi yelkencilikte de kadınların başarısını gösterebilecekleri bir alan yaratmak için yelken ekosistemine yeni bir bakış açısı getirdiklerini belirten Organizasyon Komite Üyeleri Arzu Çekirge Paksoy, Diana Misim ve Serap Gökçebay "Bugüne kadar 70'e yakın takımdan 900'den fazla kadın yelkencinin yarıştığı organizasyon ile yelkencilik ekosistemine katkı sağlıyoruz. Bugünkü yarışta Samsun ve Van'dan gelen kadın yelkenciler de vardı. Ülkemizin farklı şehirlerinden gelen birbirinden başarılı yelken sevdalısı kadınların rüzgar ve doğayla uyumuna tanık olmak bizi çok heyecanlandırıyor. 9. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupası'nın ana sponsoru Hepsiburada'ya ve diğer tüm destekçilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Hepsiburada İnsan Kaynakları ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, "Hepsiburada olarak, kadınların sadece iş dünyasında değil, spor, sanat ve sosyal alanlarda da başarılarını göstermelerini önemsiyoruz. Deniz Kızı Yelken Kupası gibi projeler, kadınların gücünü ortaya koyarken onların yeteneklerini ve potansiyellerini daha geniş kitlelere ulaştırmamıza da olanak tanıyor. Bu tür girişimlerle, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bir şekilde var olmasını teşvik etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca, Hepsiburada'da çalışan sayısının kadın-erkek eşitliği temelinde şekillendiğini ve bu dengeli yapının toplumsal eşitliği destekleme misyonumuza katkıda bulunduğunu gururla belirtmek isteriz" dedi.

Kupa'ya A101, Eti Lifalif, Faselis, Hardline Naturals, Medicana, TürkMedya ve WeFOOD ayni sponsor oldu.

9. DENİZ KIZI KADIN YELKEN KUPASI SONUÇLARI

20 Ekim 2024

OVERALL YARIŞ SONUÇLARI (Düzeltilmiş Zamana Göre)

· IRC 0 - IRC I – IRC II Sınıfları Overall Şampiyonu – Akkök Holding

· IRC III – IRC IV Sınıfları Overall Şampiyonu – HDA Power - Gemini

IRC 0 SINIFI SONUÇLARI

* IRC 0 Birincisi - Univeler

IRC I SINIFI SONUÇLARI

· IRC I Birincisi – Akkök Holding

· IRC I İkincisi – MSI

· IRC I Üçüncüsü – Logo Yazılım

IRC II SINIFI SONUÇLARI

· IRC II Birincisi – Tüpraş

· IRC II İkincisi – Media Markt

· IRC II Üçüncüsü – Burgan Bank

IRC III SINIFI SONUÇLARI

· IRC III Birincisi – HDA Power - Gemini

· IRC III İkincisi – Lipton Luce

· IRC III Üçüncüsü – Shape Clup – Bonetastic

IRC IV SINIFI

· IRC IV Birincisi – Mare Sailing

· IRC IV İkincisi – Boğaziçi Üniversitesi

DESTEK (GEZGİN) SINIFI

· Destek Sınıfı Birincisi – Piri Reis Üniversitesi

· Destek Sınıfı İkincisi – AÇEV

· Destek Sınıfı Üçüncüsü – BSH Ev Aletleri