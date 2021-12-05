9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u Mame Thiam'la devirdi

5 Aralık 2021 Pazar 15:50 - Güncelleme: 5 Aralık 2021 Pazar 15:50

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Amilton'un çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortaya Güray Vural'ın arka direkte vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikadaki Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Poli'nin eline çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Güray Vural'ın sol kanatta yerden sert ortasında, Amilton ve Mukairu ceza sahası içinde topa dokunamayınca, konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada ceza sahası içerisindeki mücadelede rakibinden topu kurtaran Ghacha'nın pasında kale önünde pozisyona giren Doğukan Sinik, uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta attı.

58. dakikada bir pozisyonda Fredy'in ayağı basan Kolovetsios, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kolovetsios 45+5 dakikadan ilk sarı kartını görmüştü.

70. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung soluna uzanarak topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Gökdeniz Bayraktar'ın altıpas üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Lung bir kez daha çelerek kornere gönderdi.

78. dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği etkili şutta kaleci Lung, topu son anda çelmeyi başardı. Dönen topu önünde bulan Ghacha'nın vuruşunda da Lung bir kez daha meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Karşılaşma Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil

Yukatel Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Hosseini, Onur Bulut, İbrahim Akdağ (Dk. 87 Attamah), Campanharo (Dk. 61 Uğur Demirok), Kemen, Emrah Başsan (Dk. 46 Ramazan Civelek), Thiam, Gavranovic

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk.46 Milosevic), Kudriashov, Bünyamin Balcı, Poli (Dk. 61 Gökdeniz Bayraktar), Güray Vural, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 73 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 82 Naldo), Amilton (Dk. 45 Ghacha)

Goller: Dk. 11 ve Dk. 16 (Penaltıdan) Thiam (Yukatel Kayserispor)

Kırmızı kartlar: Dk. 14 Gavranovic, Dk. 58 Kolovetsios (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Poli, Dk. 45+5 Amilton, Dk. 72 Doğukan Sinik, Dk. 90 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 72 Ramazan Civelek, Dk. 90+3 Lung (Yukatel Kayserispor)