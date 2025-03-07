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Spor

9 kişi Lazio deplasmanda kazandı

Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Viktoria Plzen'i 9 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi7 Mart 2025 Cuma 01:42 - Güncelleme:
9 kişi Lazio deplasmanda kazandı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lazio, Viktoria Plzen'e konuk oldu.

Doosan Arena'daki karşılaşmayı deplasman ekibi 9 kişi kalmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessio Romagnoli ile 90+8'de Gustav Isaksen kaydetti.

Viktoria Plzen'in tek golünü ise 53. dakikada Rafiu Durosinmi attı.

Lazio'da 77. dakikada Nicola Rovella ile 90. dakikada Samuel Gigot kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 13 Mart'ta Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.

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