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Spor

9 kişi Tuzlaspor, Bursaspor'u tek golle yendi

Tuzlaspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde deplasmanda 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor'u 1-0 yendi.

15 Şubat 2022 Salı 22:36 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 22:36
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

STAT: Bitci Timsah

HAKEMLER: Emre Kargın, Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

BURSASPOR: Erhan Erentürk, Onur Atasayar (Dk. 80 Mehmet Erdem Uğurlu), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Zalazar, Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 45 Yusuf Türk), Tuğbey Akgün (Dk. 60 Bifouma), İsmail Yüksek, Namık Alaskarov (Dk. 80 Vefa Temel), Pedro

TUZLASPOR: Emre Koyuncu, İsmail Konuk, Ferhat Öztorun, Posmac, Rotman, Bardhi, Diack, Samet Asatekin, Sedat Şahintürk (Dk. 70 Mustafa Emre Can), Ahmet Yazar (Dk. 46 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 90 Tayfun Akdoğan)

GOL: Dk. 87 Ezeh (Tuzlaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 26 Rotman, Dk. 67 Samet Asatekin (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Ferhat Öztorun, Dk. 68 Sedat Şahintürk, Dk. 71 Bardhi, Dk. 90 İsmail Konuk (Tuzlaspor), Dk. 49 Pedro, Dk. 72 Mert Yılmaz, Dk. 82 Vefa Temel (Bursaspor)

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