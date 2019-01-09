9 Ocak Fenerbahçe son dakika transfer haberleri Fenerbahçe transfer son durum

9 Ocak Fenerbahçe transfer haberlerinde neler var FB son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Fenerbahçe transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Fenerbahçe’de transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. İşte, 9 Ocak güncel Fenerbahçe transfer haberleri ve son dakika FB transfer gelişmeleri. Transferde gaza basan Fenerbahçe, çalışmalarına Ada'da devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin orta saha için listesinde ilk sıraya aldığı isim belli oldu. Gelen haberlere göre sportif direktör Damien Comolli'nin İngiltere'ye çıkarma yaparak Leicester City'de forma giyen Adrien Silva için görüşmelere başladığı iddia edildi. Takımında bu sezon fazla şans bulamayan ve sadece 5 maça çıkıp 1 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu hakkında pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi. Silva'nın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi alınacağı konusunda net bir bilgiye ise ulaşılamadı. İngiliz basınında da yer alan haberlerde Portekizli futbolcunun yakında Leicester ile yollarını ayırabileceği vurgulandı. Bu arada Fenerbahçe'nin MLS takımlarından Houstan Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki Alberth Elis'i transfer etmek istediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan teklif aldığını duyuran Honduraslı futbolcu, Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe aldı. Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ – 9 OCAK

Comolli görüşmelere başladı! İşte Fenerbahçe'nin bomba hamlesi

Transferde gaza basan Fenerbahçe, çalışmalarına Ada'da devam ediyor. Sarı lacivertli ekibin orta saha için listesinde ilk sıraya aldığı isim belli oldu. Gelen haberlere göre sportif direktör Damien Comolli'nin İngiltere'ye çıkarma yaparak Leicester City'de forma giyen Adrien Silva için görüşmelere başladığı iddia edildi. Takımında bu sezon fazla şans bulamayan ve sadece 5 maça çıkıp 1 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu hakkında pazarlıkların olumlu yönde ilerlediği kaydedildi.

24.5 MİLYON €'YA GELMİŞTİ

Silva'nın kiralık mı yoksa bonservisiyle mi alınacağı konusunda net bir bilgiye ise ulaşılamadı. İngiliz basınında da yer alan haberlerde Portekizli futbolcunun yakında Leicester ile yollarını ayırabileceği vurgulandı.

Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen Silva, 2017'de 24.5 milyon euro'ya Sporting Lizbon'dan transfer olmuştu.

1.75 boyundaki orta sahanın güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında.

48 GOL 26 ASİST

Sözleşmesi 2021'de bitecek olan Adrien Silva, 26 kez Portekiz Milli Takımı'nda forma giyip 1 gol attı.

Kurüp kariyerinde ise toplam 311 resmi karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu 48 gol, 26 asist üretti. Sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Adrien Silva, ardından Sporting altyapısına geçti.

Sporting ve Leicester haricinde Academica Coimbra ve Maccabi Haifa gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Resmi hesabı takibe aldı

Fenerbahçe'nin MLS takımlarından Houstan Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki Alberth Elis'i transfer etmek istediği belirtildi. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan teklif aldığını duyuran Honduraslı futbolcu, Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe aldı. Fenerbahçe'de sürpriz gelişme... MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen Honduraslı Alberth Elis'in, sarı-lacivertli takımdan transfer teklifi aldığı belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtti. Teklif aldığı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi takımı olan bir ekip söyledi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" diyerek kulübüne de mesaj gönderdi.

Honduraslı futbolcu, Instagram hesabından Fenerbahçe ve Diego Reyes'i de takibe alınca iddialar ayyuka çıktı. Kısa süre içinde transferle ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.

Houston Dynamo formasıyla 56 maçta 21 gol atarken 12 de asist yaptı.

MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.

18 maçta 18 gol atan forvet Fener'e

Danimarka Ligi’nde bu sezon 18 maçta görev yapan ve 18 gol atıp, 4 asistle oynayan 22 yaşındaki futbolcu için Sarı-Lacivertliler zemin yoklamaya başladı. Kopenhag’ın 5 milyon euro bonservis bedeli istediği oyuncu için Kanarya’nın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı ve bonus önereceği belirtildi.

Yunus Mallı Fenerbahçe yolunda

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın gurbetçi yıldızı Yunus Mallı ve kulübü Wolfsburg ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Ersun Yanal onay verirse 1.5 yıllık kiralık imzalar atılacak. Sadık Çiftpınar'a 4.5 yıllık imza attıran Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda oyuncuların kulüpleriyle olan sorunlarını halletmesini bekliyor.

İki futbolcu parasal konuları hallettikleri an sarılacivertli takıma imza atacaklar. Kanarya, hücum bölgesinde alternatifleri artırmak içinse Yunus Mallı'yı gündemine aldı. Oyuncu ve kulübü Wolfsburg ile 1.5 yıllık kiralama konusunda prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferde son kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek. 26 yaşındaki orta saha için Yanal'ın olumsuz görüş bildirmesi ihtimaline karşılık alternatifi de hazırda tutuluyor. Sarı-lacivertliler, Göztepeli Yasin Öztekin'in transferi konusunda önemli aşama kaydetti. Ancak Yunus transferinin mutlu sonla tamamlanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

TALİSCA SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski yıldızı Talisca'yı Guangzhou Evergrande'den kiralamak istiyor. İlk görüşmelerde Çin ekibinden olumlu yanıt alamayan sarı-lacivertli takımın devre arasında bu transferi gerçekleştirmesi zor görünüyor. Fenerbahçe sezon sonunda tekrar girişimlerde bulunacak

Devre arasında kadrosuna yıldız bir ismi katarak taraftarlarını sevindirmek isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş ile Türkiye'de olağanüstü bir performans gösteren Talisca'nın peşine düştü.

Guangzhou Evergrande'nin Benfica'dan aldığı Brezilyalı yıldız için kulübüyle yapılan ilk görüşmelerde olumlu sonuç çıkmadı. Sarı-lacivertli takım, oyuncunun kiralanması için görüşmelerini sürdürüyor ancak transferin gerçekleşmesi zor görünüyor. Fenerbahçe'nin çok istediği oyuncu için devre arasında sonuç alamaması halinde sezon sonunda tekrar Çin kulübünün kapısını çalacağı belirtildi.

Talisca, Çin'de sona eren sezonda 18 maçta forma giyerken 16 gol attı ve 8 asist yaptı.

SERDAR AZİZ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'da kulüp bulması istenen Serdar Aziz için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertli takım, milli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Galatasaray'da bugün Fatih Terim ve Serdar Aziz arasında yapılan görüşmenin ardından Serdar'la yolların ayrılmasına karar verildi. Fatih Terim, milli futbolcuya takım bulmasını söyledi.

Fenerbahçe, Galatasaray'daki durumunu beklediği Serdar Aziz için bu kararın ardından devreye girdi. Sarı-lacivertli kulüp, milli oyuncuya 2.5 milyon euro maaş teklifinde bulundu. Galatasaray'da 1.5 milyon euro alacağı bulunan Serdar'a bonservisini al, gel teklifi yapıldı.

Serdar Aziz'in Galatasaray'la bağlarını koparıp Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

VISCA HESAPLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Edin Visca hesapları... Ligin ilk yarısında aldığı kötü sonuçlarla tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle taraftarının yüzünü tekrar güldürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir formasıyla son yıllarda ligi kasıp kavuran Boşnak kanat oyuncusu Edin Visca'yı mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

Lider durumda olan ve şampiyonluk hayalleri olan Başakşehir ise kapıyı yüksek fiyattan açtı. Fenerbahçe cephesi ise erken pes etmedi.

Başakşehir'in fiyatı yüksek tutmasının sebebi ise kadrosuna 3-4 genç oyuncu takviyesi yapabilmek. Yaşı ilerleyen oyuncuların yerlerini bu dönemde gençlerle doldurmak isteyen Turuncu-Lacivertliler, Visca'dan gelecek paraya ihtiyaç duyuyor.

2020'ye kadar mukavelesi bulunan Visca'nın, Fenerbahçe'yle anlaştığı konuşuyor. Süper Lig'den başka kanat oyuncularıyla da görüşen Fenerbahçe, Visca'yı bitirirse diğer bölgelere de yoğunlaşacak.

Bu sezon Başakşehir formasını ligde 17 kez terleten Visca, 6 gol atma başarısı gösterirken 7 de asist yaptı. 2 Avrupa Ligi elemesi maçında skor ve asist üremezken, Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta 1 gol kaydetti. İlk kez 2010'da Başakşehir'de oynarken milli takım formasıyla tanışan Visca, 42 maçta 8 gol kaydetti.

Dzeko ve Pjanic'le birlikte Bosna Hersek'in en tehlikeli isimlerinden biri olarak gösterilen Visca, milli takımında kaptanlığa da çok yakın.

ROBINHO İÇİN DEVREYE GİRİLDİ

Demir Grup Sivasspor'da başarılı bir sezon geçiren ve ilk yarının bitimiyle birlikte Medipol Başakşehir'e satışı konusunda prensip anlaşması sağlanan Robson De Souza (Robihno) tranfserinde kriz çıktı.

İki kulübün bonservis konusunda anlaşma sağlamasına karşın, Robihno'nun Başakşehir ile henüz anlaşamadığı öğrenildi. Sivasspor taraftarının yoğun tepki gösterdiği transfer gelişmesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de menajerler vasıtası ile Robinho'ya teklifte bulunduğu ileri sürüldü.

Başakşehir ile bonservis konusunda anlaşan Demir Grup Sivasspor'un ise duruşunun net olduğu, oyuncunun Başakşehir ile anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Robinho'nun Başakşehir yerine Fenerbahçe veya Galatasaray'ı tercih etmesi durumunda da Demir Grup Sivasspor'un Başakşehir ile anlaştığı bonservis bedelini isteyeceği öğrenildi.

Yasin Öztekin gerçeği ortaya çıktı! Ersun Yanal'ın...

Fenerbahçe'de transferde oldukça hareketli bir dönem yaşanırken hemen her gün birbirinden farklı isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de Göztepe forması giyen Yasin Öztekin. Fenerbahçe'nin Yasin Öztekin için Göztepe'ye transfer teklifi yaptığı ve takas ihtimallerinin de ortada olduğu iddia edilirken, Sporx.com'un edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertli kulüp, Yasin Öztekin transferi için herhangi bir temasta bulunmadı ve teknik direktör Ersun Yanal'ın da Yasin Öztekin transferi için herhangi bir talebi bulunmuyor.

Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 15 futbolculuk bir transfer listesi üzerinden temaslarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, ekonomik sıkıntılardan dolayı sanılandan daha zorlu bir transfer dönemi geçiriyor.