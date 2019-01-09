9 Ocak GS son dakika transfer haberi son durum Galatasaray transfer haberleri imzayı attı

Galatasaray transfer haberleri spor gündemindeki yerini koruyor. 9 Ocak GS transfer haberleri arasında hangi isimler bulunuyor? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. Ligin ilk yarısını 5.sırada kapatan ve ikinci yarıda iyi bir performans göstererek şampiyonluk hedefleyen Galatasaray’da ligin ikinci yarısı için hazırlıklar sürüyor. Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında. Galatasaray’ın kadrosuna kattığı yeni transfer Marcos kimdir kaç yaşında? Marcos hangi takımlarda oynadı kariyeri nasıl? Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi. Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi. Peki kısa adı Marcao olan kimdir? 1996 doğumlu 1,85'lik stoper, sol ayaklı olması nedeniyle Fatih Terim'in öncelikli tercihlerinden biri oldu. Kariyerine Brezilya'da Atletico PR takımında kariyerine başladıktan sonra 2017'de Rio Ave'de kiralık oynadı ve sezon başında da Chaves'e imza attı.

9 OCAK GALATASARAY SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

MARCOS KİMDİR? 5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam isi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan genç futbolcu Marcao ismiyle biliniyor. 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper sol ayağını kullanıyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcão, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu. 2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı. Brezilyalı stoperin piyasa değeri 900 bin euro. Cim-Bom'a Portekiz'den sambacı ARA transfer sezonunda şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Garry Rodrigues’i satan, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Maicon’u gözden çıkartan Sarı-Kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Chaves’te forma giyen Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Teixeira’nın (Marcao) transferinde son aşamaya geldi. PARASINI RODRİGUES ÖDEYECEK! Cim-Bom’un scout ekibi tarafından bir süredir takip edilen 22 yaşındaki oyuncuyla Fatih Terim’in de onayıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, Chaves Kulübü’yle her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli yetkililerle sıkı bir pazarlığa girişen Sarı-Kırmızılılar, 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında işi bitirdi. Marcao’nun maliyeti, Rodrigues’ten gelecek parayla karşılanacak. CUMA GÜNÜ İSTANBUL’A GELİYOR Marcao’nun kulübüyle her konuda el sıkışan Cim-Bom, genç oyuncuyla arasındaki ufak pürüzleri de giderirse transferi resmen açıklayacak. Sambacı’nın herhangi bir aksilik olmazsa cuma günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen 1.85 boyundaki Marcao güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç yetenek bu sezon Portekiz Ligi’nde 16 maçta 2 gol kaydetti.

Galatasaray transferde büyük oynuyor

Rodrigues’in ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer yapacak olan Galatasaray’a eski yıldızı Frank Ribery’den yeşil ışık geldi. Fransız oyuncu, “Galatasaray! İnanılmaz bir güç… Orada oynamak kariyerimde aldığım en büyük zevkti” dedi.

BAYERN Münih tarafından disiplin yönetmeliği gereği kadro dışı bırakılması gündemde olan Frank Ribery’den Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Fransız oyuncu, “Galatasaray'a transfer olur musun?” şeklindeki soruya “Bayern ile sözleşmem var ve geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray? İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti” dedi.

SON KARAR TERİM’İN RODRİGUES’İN Al-Ittihad’a satılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim bir sol kanat almak istediklerini vurgulamıştı. Oyuncu, Bayern’de kadro dışı kalırsa Alman ekibinden ayrılacak. Bu konuda ise son kararı Fatih Terim verecek. G.Saray yönetimi Terim’in 35 yaşındaki oyuncu için ‘olur ya da olmaz’ raporuna göre yol haritasını belirleyecek. Galatasaray taraftarı ise şimdiden Ribery’nin transferi için kampanya başlattı.

Galatasaray'dan Ribery bombası

Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine yapacağı transferler ile birlikte iddialı olarak girmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'i gündeme aldı. Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı G.Saray'la ilgili müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Cimbom'a dönebileceği ifade edildi. Her şey Ribery'nin iki gün önce kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından çok ağır küfürler etmesiyle başladı. 35 yaşındaki futbolcu bu hareketiyle Alman kamuoyunun büyük tepkisini çekerken Bayern Münih yönetimi de onu takımdan göndermeyi düşünmeye başladı. Alman kaynaklar, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazır olan Ribery'nin aklındaki takımlardan birisinin Galatasaray olduğuna dikkat çekti. Ligde 14 maçta 4 gol atan Ribery'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İşte Galatasaray'ın Trezeguet-Diagne planı

G.Saray, Kasımpaşa’nın süper ikilisinden en az birini bitirmek istiyor. Operasyon Ighalo’nun durumuna bağlı. İKİNCİ forvet için Ighalo’yu gözüne kestiren Galatasaray, bu transferde pürüz çıkmaması halinde Kasımpaşa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet için baskısını artıracak. Ighalo’da problem çıkması durumunda ise Diagne’ye yönelecek. Fatih Terim’in gönlünde Trezeguet’nin olduğu biliniyor. Ancak Kasımpaşa’nın iki yıldızı için de yüksek bir bonservis bedeli istemesi sürpriz değil. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da G.Saray’da oynama isteğini koz olarak kullanacak. Ocak ayı sonuna kadar sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.