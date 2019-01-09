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9 Ocak GS son dakika transfer haberi son durum Galatasaray transfer haberleri imzayı attı

9 Ocak Galatasaray transfer haberlerinde neler var GS son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. Ardından KAP açıklamaları da gelmeye başladı. Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı G.Saray'la ilgili müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sarı kırmızılı ekip transferde bombayı patlatarak Marcos de Nascimento Teixeira’yı kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi. Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.

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Galatasaray transfer haberleri spor gündemindeki yerini koruyor. 9 Ocak GS transfer haberleri arasında hangi isimler bulunuyor? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. Ligin ilk yarısını 5.sırada kapatan ve ikinci yarıda iyi bir performans göstererek şampiyonluk hedefleyen Galatasaray’da ligin ikinci yarısı için hazırlıklar sürüyor.  Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında. Galatasaray’ın kadrosuna kattığı yeni transfer Marcos kimdir kaç yaşında? Marcos hangi takımlarda oynadı kariyeri nasıl? Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi. Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi. Peki kısa adı Marcao olan kimdir? 1996 doğumlu 1,85'lik stoper, sol ayaklı olması nedeniyle Fatih Terim'in öncelikli tercihlerinden biri oldu. Kariyerine Brezilya'da Atletico PR takımında kariyerine başladıktan sonra 2017'de Rio Ave'de kiralık oynadı ve sezon başında da Chaves'e imza attı.

9 OCAK GALATASARAY SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ 

MARCOS KİMDİR?
 
5 Haziran 1996 doğumlu olan futbolcunun tam isi Marcos do Nascimento Teixeira. 22 yaşında olan genç futbolcu Marcao ismiyle biliniyor. 1.85 boyunda olan Brezilyalı stoper sol ayağını kullanıyor. Futbola Atletico Paranaense'de başlayan Marcão, ardından kiralık olarak Goianiense'nin yolunu tuttu. 1 sezon burada forma giydikten sonra genç futbolcu Portekiz ekibi Rio Ave'ye transfer oldu. 2018 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'e transfer olan Marcao, Bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı. Brezilyalı stoperin piyasa değeri 900 bin euro.
 
Cim-Bom'a Portekiz'den sambacı

ARA transfer sezonunda şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Garry Rodrigues’i satan, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Maicon’u gözden çıkartan Sarı-Kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Chaves’te forma giyen Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Teixeira’nın (Marcao) transferinde son aşamaya geldi.

PARASINI RODRİGUES ÖDEYECEK!

Cim-Bom’un scout ekibi tarafından bir süredir takip edilen 22 yaşındaki oyuncuyla Fatih Terim’in de onayıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, Chaves Kulübü’yle her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli yetkililerle sıkı bir pazarlığa girişen Sarı-Kırmızılılar, 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında işi bitirdi. Marcao’nun maliyeti, Rodrigues’ten gelecek parayla karşılanacak.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL’A GELİYOR

Marcao’nun kulübüyle her konuda el sıkışan Cim-Bom, genç oyuncuyla arasındaki ufak pürüzleri de giderirse transferi resmen açıklayacak. Sambacı’nın herhangi bir aksilik olmazsa cuma günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen 1.85 boyundaki Marcao güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç yetenek bu sezon Portekiz Ligi’nde 16 maçta 2 gol kaydetti.

 
Galatasaray transferde büyük oynuyor
 
Rodrigues’in ayrılmasının ardından bu bölgeye transfer yapacak olan Galatasaray’a eski yıldızı Frank Ribery’den yeşil ışık geldi. Fransız oyuncu, “Galatasaray! İnanılmaz bir güç… Orada oynamak kariyerimde aldığım en büyük zevkti” dedi.
 
BAYERN Münih tarafından disiplin yönetmeliği gereği kadro dışı bırakılması gündemde olan Frank Ribery’den Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir açıklama geldi. Fransız oyuncu, “Galatasaray'a transfer olur musun?” şeklindeki soruya “Bayern ile sözleşmem var ve geleceğimin ne olacağı konusunda bir fikrim yok. Galatasaray? İnanılmaz bir güç, inanılmaz bir taraftar topluluğu ve öyle bir taraftarın önünde oynamak futbol kariyerimde aldığım en büyük zevkti” dedi.

SON KARAR TERİM’İN

RODRİGUES’İN Al-Ittihad’a satılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim bir sol kanat almak istediklerini vurgulamıştı. Oyuncu, Bayern’de kadro dışı kalırsa Alman ekibinden ayrılacak. Bu konuda ise son kararı Fatih Terim verecek. G.Saray yönetimi Terim’in 35 yaşındaki oyuncu için ‘olur ya da olmaz’ raporuna göre yol haritasını belirleyecek. Galatasaray taraftarı ise şimdiden Ribery’nin transferi için kampanya başlattı. 

Galatasaray'dan Ribery bombası
 
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresine yapacağı transferler ile birlikte iddialı olarak girmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'i gündeme aldı. Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı G.Saray'la ilgili müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bayern Münih'in Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Cimbom'a dönebileceği ifade edildi.  Her şey Ribery'nin iki gün önce kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından çok ağır küfürler etmesiyle başladı. 35 yaşındaki futbolcu bu hareketiyle Alman kamuoyunun büyük tepkisini çekerken Bayern Münih yönetimi de onu takımdan göndermeyi düşünmeye başladı. Alman kaynaklar, Bayern Münih'ten ayrılmaya hazır olan Ribery'nin aklındaki takımlardan birisinin Galatasaray olduğuna dikkat çekti. Ligde 14 maçta 4 gol atan Ribery'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 
 
İşte Galatasaray'ın Trezeguet-Diagne planı
 
G.Saray, Kasımpaşa’nın süper ikilisinden en az birini bitirmek istiyor. Operasyon Ighalo’nun durumuna bağlı. İKİNCİ forvet için Ighalo’yu gözüne kestiren Galatasaray, bu transferde pürüz çıkmaması halinde Kasımpaşa’nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet için baskısını artıracak. Ighalo’da problem çıkması durumunda ise Diagne’ye yönelecek. Fatih Terim’in gönlünde Trezeguet’nin olduğu biliniyor. Ancak Kasımpaşa’nın iki yıldızı için de yüksek bir bonservis bedeli istemesi sürpriz değil. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da G.Saray’da oynama isteğini koz olarak kullanacak. Ocak ayı sonuna kadar sıkı pazarlıkların yaşanması bekleniyor.
 

OZAN KABAK’TAN HAYIR CEVABI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında A takıma monte ettiği Ozan Kabak’la ilgili kriz çıktı. Sarı-Kırmızılılar, başta Premier Lig ekipleri Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önerdi ama olumlu cevap alamadı.

Cim-Bom, Ozan Kabak’a 30 Haziran 2020’ye kadar olan sözleşmesinde bulunan “7.5 milyon euroya serbest kalır” rakamını “17.5 milyon euroya serbest kalır” şeklinde değiştirmeyi önerdi. Yıllık 150 bin euro gibi bir rakama oynayan 18 yaşındaki savunmacının,10 milyon euroluk artışa “Hayır olmaz” cevabı vermesi yönetimde soğuk duş etkisi yaratt

Ozan’la menajeri aracılığı ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadığını duyuran Sarı-Kırmızılı yönetim, “Girişimlerimiz sonuçsuz bırakılmış ve oyuncunun temsilcileri tarafından zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak’ın kariyerine nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır” açıklamasında bulundu.

Galatasaray'a dev gelir! Rodrigues, KAP'a bildirildi
 
 
Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues, Galatasaray'a veda etti.
 
10 milyon 250 bin Dolar'lık bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sarı kırmızılı camiaya teşekkür etti.
 
Garry Rodrigues, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu duyguları yaşamak bu işin bir parçası. Galatasaray'dan ve Türkiye'den ayrılmak ailem ve benim için çok zor olacak. Ama hem ailem, hem de kulübün faydası ve geleceği adına bu kararı alıyorum. Burada yaşadığım mutluluk, şampiyonluk ömrüm boyunca unutmayacağım şeyler. Unutamayacağım şeylerden bir diğeri de büyük Galatasaray taraftarının desteği. Stadımızdaki her maçta rakibe sahayı dar eden, bizi ileriye taşıyan tarifi olmayan muhteşem gücünüz her zaman aklımda olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve çocukluk hayallerimi gerçekleştirmek için bana bu şansı yaratan Galatasaray Kulübü'ne yürekten teşekkür ediyorum."
 
Galatasaray'da KAP'a açıklama
 
Sarı Kırmızılı kulüp Rodrigues'in bonservis bedelini KAP'a açıkladı.
 
İşte o açıklama:
 
Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al Ittihad Football Club Şirketimize 10.250.000 Usd transfer bedeli ödeyecektir.
 
Buna ek olarak Al Ittihad Football Club; 10.000.000 Usd üzerinde bonservis bedeli ile ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, 10.000.000 Usd'nin üzerindeki rakamın %20'sini Şirketimize Ödeyecektir.

MANGALA GÜNDEME ALINDI

Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoperi için cüzi bir miktar bonservis önerilecek. G.Saray ile M.City geçtiğimiz günlerde iş birliği anlaşması imzalamıştı. Transferin bu anlaşma sırasında da gündeme geldiği belirtildi.

FALCAO BİLMECESİ

Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katacağı santrfor için arayış ve görüşmeleri devam ederken, Radamel Falcao'nun isminin gündeme getirilmesi, sarı-kırmızılı yönetimi çileden çıkardı.

Monaco'nun Kolombiyalı forvetinin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin transferin gerçekleşeceğine dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına Galatasaray yönetiminden büyük tepki geldi.

Menajerin Galatasaray'ın adını kullandığını ifade eden sarı-kırmızılı idareciler, "Radamel Falcao'nun Monaco'da yıllık kazancı 9 milyon Euro civarında. Bu rakam brüt ve eline yaklaşık 6 milyon Euro geçiyor. Biz yıllık 6 milyon Euro ödeyerek, bir golcü alacak olsak Bafetimbi Gomis'i neden gönderdik?" dediler.

EMRE AKBABA TAKTİĞİ

Ocak ayında kadrosuna 2 golcü birden katmak isteyen Galatasaray, Monaco'da forma giyen Radomel Falcao'nun transferini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.

Fransız kulübü, Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız futbol cuyu herhangi bir bonservis ücreti talep etmeden, bedelsiz bırakmaya hazır olduğunu belirtti. Yani Monaco; FFP kriterleri kapsamında UEFA'nın bonservis kısıtı koyduğu Galatasaray'ın beklediği yanıtı vermiş oldu. Bedelsiz oyuncu almak ya da kiralamak isteyen sarı kırmızılılar için Falcao yolu açıldı.

Galatasaray, Monaco'dan istediği yanıtı alırken, Radamel Falcao'nun istediği yıllık ücret problem yarattı. 32 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, sarı kırmızılardan 1.5 yıl için 12 milyon Euro talep etti.

Falcao, Monaco'da vergiler haricinde kazandığı paradan daha azını kabul etmeyeceğini bildirdi. Kolombiyalı'nın 12 milyon Euro'luk isteği ise Galatasaray cephesinde deyim yerinde ise dudak uçuklattı. Bu noktada başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, planlarını yeniden şekillendirdi.

Galatasaray, Falcao için öncelikle transferin maliyetinin yarısını üstlenebilecek bir sponsor bulmak istiyor. Bir diğer strateji ise, maliyette indirim yaptırmak..

Fatih Terim'in de şartların oluşması hâlinde Galatasaray'da görmek istediği Falcao hakkında yönetim şimdi hummalı bir çalışma ile kaynak arayışında...

Emre Akbaba'nın Aytemiz Alanyspora'dan transferini NEF'in katkılarıyla tamamlayan Aslan, Kolombiyalı yıldızı da aynı şekilde almak için sponsor arayışına girdi.

LLORENTE İDDİASI

AS Gazetesi, Galatasaray'ın Fernando Llorente ile ilgilendiğini iddia ederken Athletic Bilbao'nun devrede olduğunu açıkladı. Ocak ayı öncesi Athletic Bilbao hakkında bir transfer analizi yayınlayan AS Gazetesi, bu girişimde Galatasaray'ın durumunun zor olduğuna yer verdi.

Fernando Llorente yaptığı son açıklamada "Tottenham ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Kulübün bu konuda opsiyonu var ama henüz bir girişim olmadı. Geleceğimde neler olacağını yakında göreceğiz." dedi. Llorente öte yandan İspanya'dan gelen transfer ilgisinin sorulması üzerine "Athletic Bilboa'dan teklif gelirse dönerim" ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Llorente, bu sezon Tottenham ile 9 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Harry Kane'nin yedeği konumundaki yıldız futbolcu, geçen sezon Swansea City'den 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.

 
GALATASARAY’DA TRANSFER GELİŞMELERİ
 
Galatasaray, Garry Rodrigues’in Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olmasının ardından forvet, stoper ve kanat oyuncu transferi için girişimlerini hızlandırdı.
 
İşte Fatih Terim'in yönetime verdiği transfer listesi:
 
Trezeguet: 24 yaşındaki futbolcu için devreye, bizzat Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın girdiği öğrenildi.
 
Simon Kjaer: 29 yaşındaki savunmacı Serdar Aziz'in yerine düşünülüyor.
 
Emre Taşdemir: Serbest kalan 23 yaşındaki sol bek de listede.
 
Eliaquim Mangala: Manchester City'de kadroya giremeyen 27 yaşındaki stoper kiralanmak isteniyor.
 
Michy Batshuayi: Valencia'da kiralık olarak forma giyen Belçkikalı forvet listeye girdi.
 
Alan Carvalho: Yönetim, kulübüyle bağını koparmasının ardından bu ismi takımın Antalya kampına getirmenin hesaplarını yapıyor.
 
Stevan Jovetic: Galatasaray'ın forvet adayları arasında Karadağlı golcünün de olduğu iddia edildi.
 

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