9 Ocak GS son dakika transfer haberi son durum Galatasaray transfer haberleri imzayı attı
9 Ocak Galatasaray transfer haberlerinde neler var GS son dakika transfer gündeminde hangi isimler var? Galatasaray transfer haberleri son dakika gelişmeleri neler? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. TFF tarafından belirlenen resmi transfer dönemi başladı. Ardından KAP açıklamaları da gelmeye başladı. Ara transferde adeta fırtına öncesi sessizliğin yaşandığı G.Saray'la ilgili müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Sarı kırmızılı ekip transferde bombayı patlatarak Marcos de Nascimento Teixeira’yı kadrosuna kattı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi. Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi.
Galatasaray transfer haberleri spor gündemindeki yerini koruyor. 9 Ocak GS transfer haberleri arasında hangi isimler bulunuyor? Galatasaray’da transfer gelişmeleri hız kazandı. Ligin ilk yarısını 5.sırada kapatan ve ikinci yarıda iyi bir performans göstererek şampiyonluk hedefleyen Galatasaray’da ligin ikinci yarısı için hazırlıklar sürüyor. Tüm detaylar haberler ve son dakika haberleri star.com.tr sayfasında. Galatasaray’ın kadrosuna kattığı yeni transfer Marcos kimdir kaç yaşında? Marcos hangi takımlarda oynadı kariyeri nasıl? Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın stoper arayışları kapsamında rotasını Portekiz'e çevirdiği ve Brezilyalı Marcao ile anlaştığı kaydedildi. Bip Spor'un haberine göre sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'te oynayan Marcos do Nascimento Teixeira [Marcao] ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın bu transfer karşılığında Chaves'e 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeceyeceği kaydedilirken, oyuncunun da 11 Ocak Cuma günü İstanbul'da olmasının beklendiği kaydedildi. Peki kısa adı Marcao olan kimdir? 1996 doğumlu 1,85'lik stoper, sol ayaklı olması nedeniyle Fatih Terim'in öncelikli tercihlerinden biri oldu. Kariyerine Brezilya'da Atletico PR takımında kariyerine başladıktan sonra 2017'de Rio Ave'de kiralık oynadı ve sezon başında da Chaves'e imza attı.
9 OCAK GALATASARAY SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ
ARA transfer sezonunda şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Garry Rodrigues’i satan, Eren Derdiyok, Serdar Aziz ve Maicon’u gözden çıkartan Sarı-Kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Chaves’te forma giyen Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Teixeira’nın (Marcao) transferinde son aşamaya geldi.
PARASINI RODRİGUES ÖDEYECEK!
Cim-Bom’un scout ekibi tarafından bir süredir takip edilen 22 yaşındaki oyuncuyla Fatih Terim’in de onayıyla görüşmelere başlayan Galatasaray yönetimi, Chaves Kulübü’yle her konuda anlaşmaya vardı. Portekizli yetkililerle sıkı bir pazarlığa girişen Sarı-Kırmızılılar, 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında işi bitirdi. Marcao’nun maliyeti, Rodrigues’ten gelecek parayla karşılanacak.
CUMA GÜNÜ İSTANBUL’A GELİYOR
Marcao’nun kulübüyle her konuda el sıkışan Cim-Bom, genç oyuncuyla arasındaki ufak pürüzleri de giderirse transferi resmen açıklayacak. Sambacı’nın herhangi bir aksilik olmazsa cuma günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Stoperin yanı sıra ön liberoda da görev yapabilen 1.85 boyundaki Marcao güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Genç yetenek bu sezon Portekiz Ligi’nde 16 maçta 2 gol kaydetti.
SON KARAR TERİM’İN
RODRİGUES’İN Al-Ittihad’a satılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim bir sol kanat almak istediklerini vurgulamıştı. Oyuncu, Bayern’de kadro dışı kalırsa Alman ekibinden ayrılacak. Bu konuda ise son kararı Fatih Terim verecek. G.Saray yönetimi Terim’in 35 yaşındaki oyuncu için ‘olur ya da olmaz’ raporuna göre yol haritasını belirleyecek. Galatasaray taraftarı ise şimdiden Ribery’nin transferi için kampanya başlattı.
OZAN KABAK’TAN HAYIR CEVABI
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in sezon başında A takıma monte ettiği Ozan Kabak’la ilgili kriz çıktı. Sarı-Kırmızılılar, başta Premier Lig ekipleri Manchester City ve Manchester United gibi dev kulüplerin radarına giren 18 yaşındaki oyuncuya yeni sözleşme önerdi ama olumlu cevap alamadı.
Cim-Bom, Ozan Kabak’a 30 Haziran 2020’ye kadar olan sözleşmesinde bulunan “7.5 milyon euroya serbest kalır” rakamını “17.5 milyon euroya serbest kalır” şeklinde değiştirmeyi önerdi. Yıllık 150 bin euro gibi bir rakama oynayan 18 yaşındaki savunmacının,10 milyon euroluk artışa “Hayır olmaz” cevabı vermesi yönetimde soğuk duş etkisi yaratt
Ozan’la menajeri aracılığı ile yapılan pazarlıklarda anlaşma sağlanamadığını duyuran Sarı-Kırmızılı yönetim, “Girişimlerimiz sonuçsuz bırakılmış ve oyuncunun temsilcileri tarafından zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak’ın kariyerine nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz takdir hakkını kullanacaktır” açıklamasında bulundu.
MANGALA GÜNDEME ALINDI
Bu sezon hiçbir maçta forma giyemeyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki Fransız stoperi için cüzi bir miktar bonservis önerilecek. G.Saray ile M.City geçtiğimiz günlerde iş birliği anlaşması imzalamıştı. Transferin bu anlaşma sırasında da gündeme geldiği belirtildi.
FALCAO BİLMECESİ
Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna katacağı santrfor için arayış ve görüşmeleri devam ederken, Radamel Falcao'nun isminin gündeme getirilmesi, sarı-kırmızılı yönetimi çileden çıkardı.
Monaco'nun Kolombiyalı forvetinin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin transferin gerçekleşeceğine dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına Galatasaray yönetiminden büyük tepki geldi.
Menajerin Galatasaray'ın adını kullandığını ifade eden sarı-kırmızılı idareciler, "Radamel Falcao'nun Monaco'da yıllık kazancı 9 milyon Euro civarında. Bu rakam brüt ve eline yaklaşık 6 milyon Euro geçiyor. Biz yıllık 6 milyon Euro ödeyerek, bir golcü alacak olsak Bafetimbi Gomis'i neden gönderdik?" dediler.
EMRE AKBABA TAKTİĞİ
Ocak ayında kadrosuna 2 golcü birden katmak isteyen Galatasaray, Monaco'da forma giyen Radomel Falcao'nun transferini gerçekleştirmek için çalışmalara başladı.
Fransız kulübü, Galatasaray'ın gündemine aldığı yıldız futbol cuyu herhangi bir bonservis ücreti talep etmeden, bedelsiz bırakmaya hazır olduğunu belirtti. Yani Monaco; FFP kriterleri kapsamında UEFA'nın bonservis kısıtı koyduğu Galatasaray'ın beklediği yanıtı vermiş oldu. Bedelsiz oyuncu almak ya da kiralamak isteyen sarı kırmızılılar için Falcao yolu açıldı.
Galatasaray, Monaco'dan istediği yanıtı alırken, Radamel Falcao'nun istediği yıllık ücret problem yarattı. 32 yaşındaki dünyaca ünlü santrfor, sarı kırmızılardan 1.5 yıl için 12 milyon Euro talep etti.
Falcao, Monaco'da vergiler haricinde kazandığı paradan daha azını kabul etmeyeceğini bildirdi. Kolombiyalı'nın 12 milyon Euro'luk isteği ise Galatasaray cephesinde deyim yerinde ise dudak uçuklattı. Bu noktada başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, planlarını yeniden şekillendirdi.
Galatasaray, Falcao için öncelikle transferin maliyetinin yarısını üstlenebilecek bir sponsor bulmak istiyor. Bir diğer strateji ise, maliyette indirim yaptırmak..
Fatih Terim'in de şartların oluşması hâlinde Galatasaray'da görmek istediği Falcao hakkında yönetim şimdi hummalı bir çalışma ile kaynak arayışında...
Emre Akbaba'nın Aytemiz Alanyspora'dan transferini NEF'in katkılarıyla tamamlayan Aslan, Kolombiyalı yıldızı da aynı şekilde almak için sponsor arayışına girdi.
LLORENTE İDDİASI
AS Gazetesi, Galatasaray'ın Fernando Llorente ile ilgilendiğini iddia ederken Athletic Bilbao'nun devrede olduğunu açıkladı. Ocak ayı öncesi Athletic Bilbao hakkında bir transfer analizi yayınlayan AS Gazetesi, bu girişimde Galatasaray'ın durumunun zor olduğuna yer verdi.
Fernando Llorente yaptığı son açıklamada "Tottenham ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor. Kulübün bu konuda opsiyonu var ama henüz bir girişim olmadı. Geleceğimde neler olacağını yakında göreceğiz." dedi. Llorente öte yandan İspanya'dan gelen transfer ilgisinin sorulması üzerine "Athletic Bilboa'dan teklif gelirse dönerim" ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki İspanyol forvet Fernando Llorente, bu sezon Tottenham ile 9 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Harry Kane'nin yedeği konumundaki yıldız futbolcu, geçen sezon Swansea City'den 15 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti.
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