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Spor

9 puan geriden geldi! Hollanda'da şampiyon PSV

Son 5 haftaya Ajax'ın 9 puan gerisinde giren PSV geriden gelerek Hollanda Eredivisie'de şampiyonluğunu ilan etti.

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 17:29 - Güncelleme:
9 puan geriden geldi! Hollanda'da şampiyon PSV
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Hollanda Eredivisie'de son hafta maçları oynandı ve mucizevi şekilde şampiyon PSV Eindhoven oldu.

Son 5 haftaya 9 puan farkla takipçisi PSV Eindhoven'ın önünde lider giren Ajax, 4 haftada kaybettiği 10 puanla sezonu ikinci sırada tamamladı.

PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam deplasmanında 3-1 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. PSV'ye şampiyonluğu getiren golleri 35 yaşındaki Ivan Perisic, 36 yaşındaki Luuk de Jong ve 84. dakikada Malik Tilmann attı.

Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax, Jordan Henderson ve Wout Weghorst'un golleriyle Twente'yi 2-0 mağlup etmesine rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Son 7 maçını kazanan PSV Eindhoven, 79 puanla 26. şampiyonluğuna ulaştı. Ajax ise 78 puanla sezonu ikinci sırada bitirdi. Robin van Persie'nin çalıştırdığı Feyenoord, sezonu 68 puanla üçüncü sırada tamamladı.

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