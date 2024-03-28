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Spor

Sultanlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

AA28 Mart 2024 Perşembe 23:07 - Güncelleme:
Sultanlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu.

Ligde oynanan erteleme maçlarının ardından normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe Opet, play-off yarı finalinde ligde dördüncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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