Başakşehir, 35. dakikadaki ilk şutunda golü buldu.

Cim-Bom'da Efe Akman, ilk kez 11'de şans buldu.

B.Şehir'de Onur, 86'da ikinci sarıdan atıldı...

İdeal 11'inden uzak bir şekilde Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i ağırlayan G.Saray, ilk yarıda etkili oynasa da golü bulamadı. 35. dakikada kalesine gelen ilk topta golü yiyen Sarı-Kırmızılılar, bu ana kadar tam 6 şutta 3 isabet bulmuştu. Bu pozisyonlardan golü çıkaramayan Aslan, 38'de Günay'ın kurtarışlarıyla devreye 1-0 yenik girdi.

İkinci yarıda Mertens ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu. Metehan ve Yusuf Demir çıktı. Cim-Bom, 51'de Mertens'in asistinde Davinson'la golü buldu. Fakat ilk golde hatalı olan Jelert, 53'te de zayıf kalınca Piatek 2-1 yaptı. 74'te Abdülkerim'le yeniden eşitleyen G.Saray, bastırsa da golü bulamadı. 90+5'te penaltı kazanan Sarı-Kırmızılılar, Batshuayi'nin kaçırmasıyla 1 puana razı oldu

UZAYDAN YÖNETSİNLER!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçı değerlendirerek yabancı VAR kararı ile ilgili konuştu: "Son penaltıyla bitirsek, kazanarak bitirsek büyük bir avantaj olacaktı. 1-1'i bulduk, ikinci golü erken yedik. Devamında oyun olarak çok iyiydik. Başakşehir, ideal 11'ine yakın çıktı. Osimhen yarın tekrar antrenmanlara başlayacak. Hafta sonu tam kadro çıkacağız. Federasyon başkanının söylemiyle şu an yaptığı uyuşmuyor. Ancak burada alınmış bir karar var. Uzaydan da yönetseler bizim için önemli değil. Biz sahada kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Geçen sene son bölümde yapılmıştı. Tepkiler biraz daha azaldı. Belki yine aynı şeyi göreceğiz."

ÇOK DAHA İYİ SAVUNMALIYDIK

Davinson Sanchez, maçın ardından şunları söyledi: "Hakem yorumu yapmayı sevmiyorum ama çok fazla şeye izin verildi bu maçta. Oyunun devamlılığı daha önemli. Kendini yere atma gibi şeyler sıkıntı. Kazanabilirdik bu maçı. Birkaç hata yaptık. Top bizdeyken savunmada dikkatli olmalıydık. Kalemizi son zamanlarda gole kapatamıyoruz. Başarsak daha iyi oluruz. 2 gol attık ama 2 gol de yedik."

DAHA ÇOK OYNAMAK İSTERİM

G.Saray'da performansıyla tartışılan Elias Jelert, "Penaltı pozisyonu oldu, evet ama bazen atıyorsunuz, bazen atamıyorsunuz. Baskı altında bu tür şeyler olabiliyor. Kaotik bir oyun vardı. Daha fazla süre almak isterim açıkçası. Her gün daha fazla öğreniyorum. Danimarka ile Türkiye arasında fark var ama ben elimden geleni yapıyorum" dedi.

BENİM İÇİN ÖZELDİ

Galatasaray'ın 18'lik oyuncusu Efe Akman, "Benim için çok özel bir gece oldu. 7-8 senedir altyapısında, 3 senedir A takımında olduğum çocukluk aşkımda ilk defa 11'de sahaya çıktım. Okan hocama teşekkür ediyorum. Penaltı kaçırdık. Sonuç istediğimiz gibi olmadı" dedi.