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95 yıllık rekabette 345. randevu

95 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 121-110, gol sayılarında da 482-452 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 121 maçın 44'ünü sarı-kırmızılılar, 35'ini siyah-beyazlılar kazandı. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide bu akşam karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 345. kez birbirine rakip olacak.

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95 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 121-110, gol sayılarında da 482-452 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar arasında ligde yapılan 121 maçın 44'ünü sarı-kırmızılılar, 35'ini siyah-beyazlılar kazandı.
Bu akşam karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 345. kez birbirine rakip olacak.
 
Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette, geride kalan 344 maçın 121'ini Galatasaray, 110'unu Beşiktaş kazandı, 113 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
 
Sarı-kırmızılıların 482 golüne, siyah-beyazlılar 452 golle karşılık verdi.
 
Lig maçları
 
Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 121 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.
 
İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 44, Beşiktaş ise 35 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 42 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 148, siyah-beyazlılar 128 gol attı.
 
Sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
 
Son 29 lig maçında 6 kırmızı kart
 
Rekabetteki son 29 lig maçında hakemler 6 kez kırmızı kart kullandı.
 
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 29 derbide hakemler Beşiktaşlı Matias Delgado, Roberto Hilbert, Veli Kavlak ve Dusko Tosic ile Galatasaraylı Felipe Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.
 
Bu süre içinde hakemler, ayrıca iki takım oyuncularına toplam 150 sarı kart çıkardı. Beşiktaş'tan 77, Galatasaray'dan ise 73 futbolcu sarı kart gördü.
 
Penaltıya dikkat
 
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilere son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.
 
İki takım arasında ligde yapılan son 32 maçta hakemler, toplam 14 kez penaltı kararı verdi, 9 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.
 
Söz konusu dönemde hakemler Galatasaray için 9, Beşiktaş için de 5 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 5 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 3 kez penaltı kaçırdı.
 
Ligin ilk yarısında oynanan derbi maçta Beşiktaş, kazandığı penaltı atışını 18. dakikada Adem Ljajic ile gole çevirerek sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
 
Son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü var
 
İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.
 
Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 10 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
 
Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı. 
 
(AA)

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