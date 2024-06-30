98. Gazi Koşusu heyecanı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri kesintisiz düzenlenen ve 2024 yılının şampiyon tayını belirleyecek koşunun birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. Kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte toplam 20.967.000 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise yetiştiricilik primi ile birlikte sahip olacağı ödül 24.848.250 TL'ye ulaşacak. Oldukça renkli geçmesi beklenen günde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yarışseverler saat 12.00'den itibaren müzik dinletileri ve çocuk animasyonları başta olmak üzere çeşitli aktivitelerle unutamayacakları bir gün geçirecekler. Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu, bugün TJK TV ve Tay TV'nin yanı sıra 17'si TV kanalı, 3'ü Radyo kanalı, 10'u ise internet sitesi ve youtube kanalı olmak üzere toplam 32 kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.