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Spor

99 günlük hasret sona erdi! Hatayspor yeniden galibiyetle tanıştı

Bu sezon ligde kötü günler geçiren Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek 99 günlük galibiyet hasretine son verdi.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
99 günlük hasret sona erdi! Hatayspor yeniden galibiyetle tanıştı
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek ligde 99 gün sonra 3 puan kazanma başarısı gösterdi.

Sezona teknik direktör Özhan Pulat ile başlayan ve Rıza Çalımbay ile devam eden, ardından 20. haftadan itibaren göreve Murat Şahin'i getiren Hatay ekibi, "ateş hattı" diye tabir edilen düşme potasında kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Akdeniz ekibi, ligin 24. haftasında dün Mersin'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek 3 puana ulaştı. Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golü Funsho Bamgboye kaydetti.

Ligde bu sezon ilk galibiyetini geçen sene 9 Kasım'da Mersin'de 3-1 mağlup ettiği Gaziantep FK karşısında alan Hatayspor, 99 gün sonra 3 puana ulaştı.

MURAT ŞAHİN İLE 5 MAÇTA 4 PUAN

Bordo-beyazlı ekip, Murat Şahin yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 4 puan topladı.

Bu sezon çıktığı 23 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Hatay ekibi, Süper Lig'de puanını 13'e yükseltti.

Ligde 18. sırada bulunan ve henüz deplasman galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, 21 Şubat Cuma günü ligin 25. haftasında Sipay Bodrum FK'ya konuk olacak.

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