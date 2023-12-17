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Spor

Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi. Organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
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Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Şampiyonası mücadeleleri tamamlandı.

Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki organizasyona, 19 kulüp ve 2 ferdi bölgeden olmak üzere toplam 87 sporcu katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Atilla Yücel, AA muhabirine, şampiyonaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere teşekkür ederek, "Ankara, İzmir, İstanbul ve Kocaeli'den sporcular katıldı. Bu yarışmada sporcularımızın elde ettiği başarıları baz alarak, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek sporcuları belirliyoruz." dedi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

- Basic novice kadınlar

1- Bella Aydın

2- Masal Oran

3- Ana Teodora Zarajonu

- Basic novice erkekler

1- Sarp Alisbah

2- Oğuz Berat Yaşar

3- Muhammet Ali Bozkurt

- İntermediate novice kadınlar

1- Ada Demir

2- Duru Çimen

3- Defne Topuz

- İntermediate novice erkekler

1- Mehmet Uraz Ertaş

- Advanced novice kadınlar

1- Deniz Tarım

2- Leyla Çetin

3- Fatma İnci İnanç

- Advanced novice erkekler

1 - Batu Tasasız

2- Aykut Eren Dinç

3- Atilla Arda Şahinolanlar

- Junior kadınlar

1- Selin Akbulut

2- Zeynep Naz Doğan

3- Derya Taygan

- Junior erkekler

1- Ali Efe Güneş

2- Efe Ergin Dinçer

3- Furkan Emre İncel

- Senior kadınlar

1- Ceren Karaş

2- Ceyda Sağlam

3- Salma Agamova

- Senior erkekler

1- Burak Demirboğa

2- Alp Eren Özkan

3- Alp Töre Ovalıoğlu

  • Türkiye Buz Pateni
  • Kocaeli Şampiyonası
  • Artistik Paten

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