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Spor

Rıza Çalımbay: Önümüzdeki iki maçı da kazanmamız gerekiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oynayacakları iki maçın önemine değinerek, 'İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak' dedi.

IHA19 Aralık 2023 Salı 19:59 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Önümüzdeki iki maçı da kazanmamız gerekiyor
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Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen ödül töreninde, Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba özel ödülünün sahibi oldu. Çalımbay törende basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Böyle bir ödüle layık görüldüğü için teşekkür eden Rıza Çalımbay, "Ben de futbol hayatımın başından itibaren diyaloglara girmeden işime baktım. Bunun da ödül getirmesinden dolayı çok mutluyum. Futbol hayatımda da antrenörlük hayatımda da nasıl başladıysam aynı" ifadelerini kullandı.

Önlerinde iki tane maçları olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "İkisini de kazanmamız gerekiyor. Mutlaka alınması gereken maçlar. Başka bir şey düşünmüyoruz. Tek hedefimiz iki maçtan da galibiyetle ayrılmak" şeklinde konuştu.

"BÖYLE ŞEYLER OLUYOR, FUTBOLUN İÇİNDE VAR"

Kadro dışı kalan 5 futbolcuyla ilgili sorulan soruya Rıza Çalımbay, "Bu bir tek bizde olan bir şey değil. Her ülkede, her takımda olan bir şey. Disiplinsiz olabilir. Kulübe karşı gelmiş olabilir, arkadaşlarla diyalogları kötü olabilir ya da performansı düşük olabilir. Böyle şeyler oluyor. Futbolun içinde var. Şu anda da bizde yaşanıyor. Burada en önemlisi kulübün menfaati. Yönetim de öyle bir karar verdi. Söylenecek bir şey yok" diye cevap verdi.

Takımdaki sakat futbolcuların durumu için ise Çalımbay, "Bu konuyu doktorlar daha iyi biliyor. Onun için de sürekli olarak onlar açıklama yapıyorlar. Çünkü onlar çalışıyorlar. Kimin oynayıp, kimin oynayamayacağını maçtan bir gün önce bize söylüyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.

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