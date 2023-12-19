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Spor

Serkan Damla: Takımın geri dönmesi beni mutlu etti

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, 2-2 biten Gaziantep FK maçının ardından, “Takımın 2-0'dan geri dönmesi beni çok mutlu etti” dedi.

IHA19 Aralık 2023 Salı 23:43 - Güncelleme:
Serkan Damla: Takımın geri dönmesi beni mutlu etti
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Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu.

Adana ekibi, zorlu maçı 2 dakikada içerisinde bulduğu 2 golle berabere bitirerek 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 24'e, Gaziantep FK ise 16'ya yükseltti

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "Maça ve özellikle ilk yarıya baktığımızda planladığımız hiç bir şeyi gerçekleştirmedik. İlk yarı duran toptan gol yedik. Rakibin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya değişiklikler yaparak başladık. Öndeki hareketliliği artırmak için bunları yaptık ve hemen karşılığını aldık. İkinci yarı yine duran toptan gol yedik ama hızlıca reaksiyon verdik. 2-0'dan verilen reaksiyondan çok memnunum. Galip gelmek istiyorduk ama olmadı, takımın 2-0'dan geri dönmesi beni çok mutlu etti. Önümüzdeki hafta maçları kazanarak ilk yarıyı galibiyetle kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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