Darüşşafaka Kulübünden yeniden yapılanmayla ilgili açıklama

Darüşşafaka Kulübü, basketbol A takımının yeni yapılanmasıyla ilgili kuruluş vizyonlarına uygun bir şekilde hareket etmeye karar verdiklerini duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Darüşşafaka'nın, Basketbol Süper Ligi'nin en köklü ve güzide takımları arasında yer aldığı belirtilerek, "Bunun bilincinde ve sorumluluğunda, arkamızda bıraktığımız 110 seneyi, bir sonraki 110 senelere taşımak, başarılarla dolu bir şekilde devam ettirmek için, kulübümüzü kuruluş misyon ve vizyonuna uygun bir yapıya dönüştürmeye karar verdik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son haftalarda yeşil-siyahlı ekip hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılarak, şu görüşler paylaşıldı:

"Kulübümüzden ayrılan hiçbir oyuncumuzun ve menajerlerinin, kulübümüzden hiçbir alacağı yoktur. Ayrıldıkları güne kadarki tüm maaşları tamamen ve zamanında ödenmiştir. Kulübümüzün şu an kadrosunda olan tüm oyuncuların maaşları ödenmiştir ve ödenmeye devam edilecektir. Kulübümüzde çalışan tüm teknik kadromuzun, yardımcı hocalarımızın, alt yapı hocalarımızın kısacası tüm kadrolu personelin maaşları zamanında ödenmiştir ve ödenmeye devam edilecektir. Kulübümüz, vergi ve sosyal sigorta kanunlarından doğan tüm yükümlülüklerini, yine tam zamanında ve düzenli şekilde yerine getirmektedir. Ayrılan değerli oyuncularımızın yerine şu an itibari ile kadromuza 4 yetenekli basketbol oyuncusunu katmış bulunmaktayız. Sonuç olarak bu son transferler ile birlikte bünyemizdeki oyuncularımıza ve hocamıza rotasyon imkanını da sağlayarak bu süreci de tamamlamış oluyoruz.

Başarı hedefimizden sapmadan, taraftarlarımızın, sevenlerimizin ve iş birliği yaptığımız çok değerli sponsorlarımızın destekleriyle bugünlere geldik. Dünya ve Türkiye tarihinde eşine az rastlanır olan bu nadide kulüp, bütün finansal yükümlülüklerini yerine getirerek yoluna devam etmektedir ve edecektir. Son olarak, bir spor kulübünden çok daha fazlasıyız. Taraftarlarımızdan sadece doğruları yapmaya kararlı olan kulübümüze güven ve desteklerinin devamını rica ediyoruz."