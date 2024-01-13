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Spor

İlhan Palut: Skora gitmenin kolay olmadığı bir saha ile karşı karşıyaydık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Skora gitmenin kolay olmadığı bir saha ile karşı karşıyaydık' dedi.

IHA13 Ocak 2024 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
İlhan Palut: Skora gitmenin kolay olmadığı bir saha ile karşı karşıyaydık
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Trendyol Süper Ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında, sahanın mücadeleyi çok zorladığını belirterek, "3 gün önce burada kötü bir skorla ayrıldığımız bir maç oldu. Bu maç her maç gibi önemliydi. İyi giden bir periyottan sonra takımın alabileceği kötü bir sonuç daha bu genç takımda bazı kırılmalar yapabilirdi. Maç öncesi şartlarına baktığımız zaman, Beşiktaş maçında da ağır bir saha vardı ama hiç durmayan yağmur ve buna eklenen kar yağışı sahayı yukarıdan göründüğünden çok daha zor bir hale getirdi. İki takım oyuncularını da kutluyorum. Hakemleri de kutluyorum. Güzel yönettiklerinden ötürü değil. Bugün 90 dakika herkes emek sarf etti. Belki Serkan hoca belki ben sahaya göre kurgu içerisindeydik. Değişikliklerde biraz sahanın aslında gerektirdiğinden oldu. Bir mücadele maçıydı. Gol çok önemliydi. Hangi taraftan gelirse gelsin çok önemliydi. Skora gitmenin kolay olmadığı bir saha ile karşı karşıyaydık. Biz golü de bulduk. Adana Demirspor'da iyi mücadele etti ama bizim takımın biraz daha isteği olduğunu ben gözlemledim. Hemen kupa maçının hazırlıklarına başlayacağız" diye konuştu.

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