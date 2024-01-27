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Spor

Ivo Vieira: 3 puan bekliyorduk, bir puan aldık

Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Corendon Alanyaspor maçının ardından, “3 puan bekliyorduk, bir puan aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

IHA27 Ocak 2024 Cumartesi 19:45 - Güncelleme:
Ivo Vieira: 3 puan bekliyorduk, bir puan aldık
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieria, ilk golü bulmalarına rağmen skoru koruyamadıklarını belirtti. Vieira, "Dengeli bir maç oldu. Rakip de oyuna ortak oldu. İkinci yarı ilk golü biz attık. Maalesef skoru koruyamadık. Rakip de skoru koruyabilmek için çok çalıştı. Sonuçta onlar da bir gol attı. 3 puan bekliyorduk, bir puan aldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

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