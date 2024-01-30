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Spor

Galatasaray'dan Angelino için veda mesajı!

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılan Angelino için veda mesajı yayımladı.

AA30 Ocak 2024 Salı 20:33 - Güncelleme:
Galatasaray'dan Angelino için veda mesajı!
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Galatasaray Kulübü'nün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Almanya ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek, 2023-2024 sezonun sonuna kadar İtalya'nın Roma Kulübüne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 8 maçta görev alan ve 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa'da ise 11 maçta 1 gol kaydetti.

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