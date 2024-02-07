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Spor

Alanyaspor, Güney Koreli forvet Hwang'ı açıkladı

Corendon Alanyaspor, Güney Koreli forvet Ui-Jo Hwang ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı.

IHA7 Şubat 2024 Çarşamba 00:49 - Güncelleme:
Alanyaspor, Güney Koreli forvet Hwang'ı açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, devre arası transfer çalışmaları çerçevesinde Premier Lig takımı Nottingham Forest'tan 31 yaşındaki forvet oyuncusu Ui-Jo Hwang ile sözleşme imzaladı. Güney Koreli futbolcu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve futbolcu Ui-Jo Hwang katıldı. İmza töreni öncesinde konuşan Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Hwang'ın inşallah kulübümüze faydalı işler yapacağına inanıyoruz. Scout ekibimiz kendisini iki sezon önce takip etmişti. O zaman maliyetliydi. Şimdi kiralık olarak kulübümüze nasip oldu. Hem kulübümüze hem kendisine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BİR AN ÖNCE TAKIMA KATILMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Takımdaki herkesin kendisine olan ilgisinden dolayı teşekkür eden Ui-Jo Hwang ise imza töreninde, "Geldiğim ilk andan itibaren herkes bana çok iyi hissettirdi. Ben antrenmanda, maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Geç bile kaldığımı hissediyorum. Takıma katılıp kulüpteki herkes için elimden gelenin en iyisini yapıp takımımın maçlarını kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BU LİGDE MÜCADELE ETMEK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

İmza törenine katılan basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Güney Koreli forvet, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kim Min-Jae ile görüşüp görüşmediği ile ilgili olarak, "Daha önceden kendisiyle konuşmuştum. Bana Türkiye'nin liginin çok zor ve rekabetçi bir lig odluğunu söylemişti. Ben de bu ligde mücadele etmek için çok heyecanlıyım. Ben daha çok kendime ve takım arkadaşlarıma odaklanmayı seven biriyim" diye konuştu.

  • Corendon Alanyaspor
  • Hwang Ui-Jo
  • kiralık sözleşme

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