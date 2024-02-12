İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2024 Pazartesi / 3 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7209
  • EURO
    33,1667
  • ALTIN
    1994.38
  • BIST100
    9174.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık
Spor

Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor karşısında sezonun en kötü oyununu oynadıklarını söyledi.

IHA12 Şubat 2024 Pazartesi 20:47 - Güncelleme:
Volkan Demirel: Sezonun en kötü oyununu oynadık
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'nin 25. haftasında Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sözlerine Trabzonspor'u tebrik ederek başladı. Sezon içerisinde zaman zaman oyun içerisinde kötü oynadıkları maçlar olduğunu belirten Demirel, "Sezon geneline baktığımızda en kötü maçtı. Bunun nedenini içeride konuştuk. Sebepleri kafama takılıyor. Trabzonspor gibi büyük bir camia ile oynuyorsunuz. Güzel bir stadyum ve güzel bir maç ortamı. İstediklerimizi yapamadık. İlk yarının bir an önce bitmesini istedim gerekli müdahaleleri yapmak için ama ikinci yarıda da bir şey değişmedi. Futbol da goller yenir ama bu kadar düşük konsantrasyon anlamında kötü bir oyun oynadık. Bugünkü oyunda tabii ki Trabzonspor'un oyunu da etkili olmuş olabilir. Bizim açımızdan düşünülecek bir maç sorunları araştırıp ona göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.