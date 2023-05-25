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Spor

A Milli Basketbol Takımı, Çekya'yı mağlup etti

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Basketbol Takımı, hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya'ya 83-70'lık skorla mağlup oldu.

AA25 Mayıs 2023 Perşembe 22:05 - Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı, Çekya'yı mağlup etti
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2023 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım, hazırlık turnuvasındaki ilk maçında Çekya'ya 83-70 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda etkili bir oyun ortaya koyan Çekya, dirençli savunmasıyla ay-yıldızlıların kolay sayı bulmasına izin vermedi. Pota altından rahat sayılar bulan Çekya, mücadelenin ilk çeyreğini 23-20 önde tamamladı.

İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Çekya, dış atışlardan da sayı üreterek arayı açtı. Çekya, millilerin üst üste hücumlardan boş dönmesi üzerine farkı yükseltirken, ay-yıldızlılar peş peşe bulduğu basketlerle farkı tek sayıya düşürse de (34-35) Çekya, ilk yarıyı 40-36 üstün bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü periyoda Sevgi Uzun'un üç sayılık basketiyle başlasa da Çekya üst üste basketlerle arayı açtı. Sevgi'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalışan milliler, savunmadaki hatalarını sürdürünce skor üstünlüğünü ele geçiremedi. Çeyreğin son dakikasına 2 sayı geride giren (56-58) milli takım, Tilbe Şenyürek'in faul atışlarından kaydettiği sayılarla skoru eşitledi ve karşılaşmanın final periyoduna 60-60 eşitlikle gidildi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Çekya, üstünlüğü yeniden ele geçirdi. Stoupalova'nın skor katkısıyla oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Çekya, karşılaşmayı 83-70 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Furkan Keseratar, İzel Deniz Pehlivan

Türkiye: Alperi Onar 4, Şevval Akalan 3, Sevgi Uzun 13, İlayda Güner 12, Tilbe Şenyürek 19, Pelin Derya Bilgiç 2, Melis Gülcan 4, Gökşen Fitik 2, Derin Erdoğan, Tuğçe Canıtez, Elif Bayram 9, Meltem Yıldızhan, Esra Ural Topuz 2

Çekya: Brezinova 9, Hamzova 7, Stoupalova 17, Holesinska 8, Sklenarova 5, Zeithammerova 5, Andelova 7, Pauorova 4, Sipova 7, Cechova 14

1. Periyot: 20-23

Devre: 36-40

3. Periyot: 60-60

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