A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan maçı öncesi basın mensuplarıyla buluştu

AA 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:52 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 19:52

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan, yönetim kurulu üyeleri, A Milli Takım Menajeri Muratcan Güler, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ile milli oyuncular katıldı.

Toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, A Milli Takım'ın Yunanistan ile iki önemli maç oynayacağını hatırlatarak, "Ülkenizi temsil ettiğiniz her maç çok anlamlıdır. Bu iki maç özel duygulara hitap edecektir. Gerek antrenör ekibimiz gerek de sporcularımıza güvenimiz tam. Kadroya dahil olan genç arkadaşları kutlamak istiyorum. Hepsinden ricamız bu fırsatı iyi değerlendirsinler. Sahaya çıktıklarında formanın değerini daha da iyi anlayacaklardır. Gönülden başarılar diliyoruz. İnşallah hepimiz için, basketbol için güzel bir hafta olur." diye konuştu.

Türkoğlu, FIBA ile Avrupa Ligi yönetimi arasında devam eden anlaşmazlık sonucunda bazı oyuncuların milli takımda yer alamamasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Avrupa Ligi'nde bizi gururla temsil eden iki kulübümüze, bizimle her zaman iyi diyalog içinde oldukları için teşekkür ediyorum. Federasyon olarak onların talebini kadroya göre değerlendirip, kararlar veriyoruz. Bu sürecin artık bir son bulması gerektiğine inanıyoruz. Bu sürecin bitmesini bütün ülkeler de istiyordur. Kulüplerin biraz daha söz sahibi olması gerektiğine inanıyorum. Hafta sonuna maç koymaları gibi bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Bu her geçen gün Avrupa basketboluna zarar veriyor. Kendi egolarını bir kenara koyup, sporcuların daha değerli olduğunu anlamaları gerekiyor. Arkadaşlarımızı zaten kısa bir sürede milli takımımıza çağırabiliyoruz. O süreçte hangisi gelebilecek.



Sakatlık süreci var, doğru düzgün antrenman da yapamıyorlar. Ondan sonra araya Avrupa Ligi maçı sıkıştırmaları kadar saçma bir şey yok. Maalesef bu işi yönetememe noktasına geldiler diye düşünüyorum. Özellik Avrupa Ligi tarafı. Çünkü ülke değerlerini bu kadar arka plana atmamaları gerekiyor. Sonuçta burada kazanacağız maçların sizi Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na götürme ihtimali var. Bu saçmalığın bitmesi önemli. Tekrar girişimlerimiz olacak."

Ömer Onan: "Basketbol, Avrupa'da her geçen gün kan kaybediyor"

TBF Başkan Vekili Ömer Onan da FIBA ile Avrupa Ligi'nde yaşanan çekişmenin 2017'den beri devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada sessiz de kalıyorduk ama biraz konuşulması lazım. Bir basketbol markası var Avrupa'da ve her geçen gün kan kaybediyor. Avrupa Ligi ile hep iyi ilişkiler içindeyiz ama Avrupa Ligi yönetiminin pazar gününe Fenerbahçe Beko'nun erteleme maçını koymasını not ettik. Yunanistan ile çok önemli maçlar oynayacağız. Avrupa Ligi'nin pazar gününe maç koyduğunu hatırlamıyorum. Sanki bize özel yapıldı gibi oldu. CSKA Moskova-Barcelona maçını da koydu. Barcelona'dan da Sertaç Şanlı gelmek istemesine rağmen getirtemiyoruz. Bu kimseye faydası olmayan bir süreç. Ya FIBA ile Avrupa Ligi oturup anlaşacak ya da Avrupa basketbolu çok ciddi kan kaybedecek. Şu an Avrupa'da oynana 5 kupa var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz, ilgi de kalmaz. Pazartesiden pazara kadar maçlar var ve kimin nerede oynadığı belli değil. Avrupa Ligi, paranın dönmediği bir organizasyon. Kulüpler her gün zararda."

TBF yönetimi olarak sorumluluktan kaçmadıklarını ve her zaman milli takımın arkasında olduklarını anlatan Onan, "Milli takımımıza sonuna kadar güveniyoruz. Başarı antrenör ve oyuncuların, başarısızlık bizimdir. Bunu üstümüze alıyoruz. Biz de yıllarca oynadık. Önceki ağabeylerimizle de yaşadıklarımız oldu. İyi giderken herkes en önde, kötü giderken ihale oyuncuların üzerine bırakılırdı. Biz sonuna kadar oyuncuların arkasındayız. İyide de kötüde de hep birlikteyiz. Oynayacağımız iki Yunanistan maçını da kazanmak istiyoruz. Seyircimizle de güzel bir buluşma yaşayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orhun Ene: "Doğrularımızı ve yeteneklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız"

A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene de Yunanistan maçlarına kısa bir sürede hazırlanacaklarını belirterek, "Bu süre içerisinde maça odaklanmamız gerekiyor. Yunanistan, Avrupa basketbolunda önemli bir takım ve onlar da bu karşılaşmaya önem veriyor. En iyi kadrolarıyla karşımıza çıkacaktır. İki takımda da kimler oynayacak çok net değil. Avrupa Ligi maçları da aynı tarihlerde oynanacak. Kendi doğrularımızı ve yeteneklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Deplasmandaki maç önemli. İç sahadaki seyirci desteği, coşkumuz ve enerjimiz açığa çıkacak. Deplasmanda iyi bir basketbol ülkesine karşı oynayacağız. İstediklerimizi sahaya yansıtmak ve günlük performans önemli olacaktır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde fazla süre almayan bazı oyuncuların milli takımda da ritimsiz kalabildiğini aktaran Ene, "NBA'deki oyuncuları zaten kadroya alamıyoruz. Günümüzde yaşanan çok başlılık ve tarafların ortak bir şey yapmama adına gösterdikleri inat maalesef milli takımların geriye gitmesine neden oluyor. Federasyonların bir araya gelerek ortak karar alması lazım. Dünyanın ve Avrupa basketbolunun milli takımlara karşı sorumluluğu var. Oyuncularımız hep milli takımlara katılmak istedi ama onlar da bu trafikte sakatlanma riskini göze alıyor. Hala net adımlar atılmıyor." diye konuştu.

A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu ise Yunanistan ile ilk maçı deplasmanda yapacaklarını hatırlatarak, "Gönül ister ki Fenerbahçe Beko'da maça çıkayım sonra da milli takımda forma giyeyim. Maalesef iki tarafın anlaşamaması nedeniyle biz eziyet çekiyoruz. Yoğun tempo içindeyiz. Kupa maçlarından geldik. Ancak sonuçta buradayız, bu iki maça konsantreyiz. Rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Kadro olarak tam takım sayılırız. Kısa sürede iyi çalışıp, inşallah iki maçta da galibiyete ulaşırız." şeklinde görüş belirtti.

Bu arada A Milli Takım, Yunanistan ile yapacağı maçların hazırlıklarına başladı. Avrupa Ligi'nde maçları olan Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı ile Fenerbahçe Beko'da forma giyen Şehmus Hazer antrenmanda yer almadı. Sakatlığı bulunan Berk Uğurlu da aday kadrodan çıkartıldı.