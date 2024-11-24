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Spor

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan'a karşı oynadığı maçlarda üstün

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı, daha önce oynanan maçlarda rakibine üstünlük kurdu.

AA24 Kasım 2024 Pazar 09:54 - Güncelleme:
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan'a karşı oynadığı maçlarda üstün
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Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce 10'u resmi 16 müsabakada karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, bu karşılaşmaların 11'inden galibiyetle ayrılırken 5'inde rakibine mağlup oldu.

Milliler, Macaristan maçlarında toplamda 1190 sayı atarken potasında ise 1158 sayı gördü.

İLK MAÇ 1955'TE

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı takım, rakibine 66-55 mağlup oldu.

EN FARKLI GALİBİYET

Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini bu yıl elde etti.

Milli takım, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 22 Kasım'da İstanbul'da konuk ettiği rakibini 26 sayı farkla 92-66 yendi.

Macaristan ise Türkiye karşısında en farklı galibiyetine 1983 yılında ev sahipliği yaptığı FIBA Turnuvası'ndaki karşılaşmada 80-69'luk skorla ulaştı.

REKABETTEKİ MAÇLAR

Türkiye ile Macaristan arasında daha önce A takım seviyesinde oynanan basketbol maçları şöyle:

TarihOrganizasyonYerSkor
10.06.1955Avrupa ŞampiyonasıBudapeşte (Macaristan)55-66
26.11.1955İkili Temasİstanbul68-76
9.10.1963Avrupa ŞampiyonasıWroclaw (Polonya)52-50
21.05.1969Avrupa Şampiyonası Eleme GrubuBudapeşte (Macaristan)58-69
7.05.1973Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuSzombathely (Macaristan)80-62
20.05.1979Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuSelanik (Yunanistan)87-81
1.05.1980FIBA TurnuvasıViyana (Avusturya)85-82
6.05.1981Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubuİstanbul78-77
29.05.1982Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuPorto (Portekiz)79-76
26.06.1983FIBA TurnuvasıSzolnok (Macaristan)69-80
31.05.1985FIBA TurnuvasıWels (Avusturya)83-80
28.12.1985FIBA TurnuvasıKuopio (Finlandiya)83-81
16.05.1986Avrupa Şampiyonası Yarı Final GrubuLiege (Belçika)73-67
11.05.1991Avrupa Şampiyonası Eleme GrubuNeuchatel (İsviçre)70-73
12.06.1999Hazırlık TurnuvasıCaen (Fransa)78-72
22.11.2024Avrupa Şampiyonası Elemeleriİstanbul92-66

Not: Tabloda skorlarda ilk takım Türkiye olarak yazılmıştır.

  • A Milli Basketbol Takımı
  • MACARİSTAN
  • 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası

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