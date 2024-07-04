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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya farklı mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Fransa'ya 96-46'lık skorla mağlup oldu.

DHA4 Temmuz 2024 Perşembe 01:37 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa'ya farklı mağlup oldu
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A Milli Erkek Basketbol Takımı hazırlık maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Fransa'nın Rouen şehrinde yer alan Kindarena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 50-28 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, mücadeleden 96-46 mağlup ayrıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Sertaç Şanlı 9, Can Korkmaz 8 sayı ile oynadı. Fransa'da ise Victor Wembanyama 24 sayı ile maçı bitirdi.

Ay-yıldızlılar, 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Hollanda ve Sırbistan ile hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

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