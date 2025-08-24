İSTANBUL 29°C / 21°C
  A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket kadrosu belli oldu

27 Ağustos – 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2025'te mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın turnuva kadrosu belli oldu.

24 Ağustos 2025 Pazar 19:52
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket kadrosu belli oldu
27 Ağustos – 14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2025'te mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın turnuva kadrosu belli oldu.

BAŞANTRENÖR ERGİN ATAMAN'IN ŞAMPİYONA İÇİN BELİRLEDİĞİ İSİMLER ŞÖYLE:

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer

12 DEV ADAM'IN EUROBASKET FİKSTÜRÜ

12 Dev Adam, Letonya, Finlandiya, Polonya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA EuroBasket'te A Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grup maçlarını Letonya'nın başkenti Riga'da oynayacak.

Turnuvada B Grubu karşılaşmaları Finlandiya'nın Tampere kentinde, C Grubu ise Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol şehrinde oynanacak. D Grubu'na da Polonya'nın Katowice kenti ev sahipliği yapacak.

Turnuvada grupların ardından tüm maçlar Riga'daki Xiaomi Arena'da oynanacak.

  • EuroBasket2025
  • Basketbol
  • MilliTakım

