İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2429
  • EURO
    38,0514
  • ALTIN
    3358.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki aday kadrosu belli oldu
Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki aday kadrosu belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki aday kadrosu belli oldu.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 22:08 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki aday kadrosu belli oldu
ABONE OL

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri'ndeki aday kadrosu belli oldu

A Erkek Milli Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden milliler çalışmalarına 17 Şubat Pazartesi günü Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ercan Osmani (A. Efes), Erkan Yılmaz (A. Efes), Deshane Davis Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş), Sarper David Mutaf (Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari / İtalya), Onuralp Bitim (FC Bayern Munchen / Almanya), Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan)

  • A Milli Erkek Basketbol Takımı
  • FIBA EuroBasket 2025
  • FIBA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.