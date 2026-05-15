  A Milli Erkek Hentbol Takımı Dünya Şampiyonası için sahaya çıkıyor
2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur rövanş maçında A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Norveç'i konuk edecek.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 09:58 - Güncelleme:
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. tur rövanş maçında, yarın Norveç'i konuk edecek.

Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, Hollandalı hakem ikilisi William Weijmans-Rick Wolbertus düdük çalacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turun ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenilmişti.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak. 2027 Erkekler Hentbol Dünya Şampiyonası 13-31 Ocak 2027'da oynanacak.

